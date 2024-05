Woodoo Fest Cassano Magnago. Per l’edizione 2024 arriva anche Dargen D’Amico

Secondo quanto viene anticipato dagli organizzatori, l’edizione in programma dal 18 al 21 luglio trasporterà il pubblico in un mondo parallelo, chiamato NOVA TERRA, in cui musica e natura, luci da club e palchi nel bosco, convivono perfettamente

Dal 18 al 21 luglio l’area feste di Cassano Magnago si anima al ritmo del

WOODOO FEST

Performance live e dj set, campeggio, workshop, attività all’aperto per scoprire il festival nel bosco e non solo. L’evento è prodotto dall’associazione culturale Le Officine con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago.

Ogni giornata sarà caratterizzata da un tema speciale, per un totale di quattro stati d’animo diversi da vivere giorno per giorno con l’alternarsi di artisti dagli stili e generi sui numerosi palchi del festival.

Giovedì 18 luglio, LA SCOPERTA

Dargen D’Amico (unica data estiva milanese) – live

& molti altri

Venerdì 19 luglio, L’INCANTO

Lorenzo Bitw – dj set

Mombao – live

Sama Abdulhadi (Palestina) – dj set

System Olympia – dj set + keys

& molti altri

Sabato 20 luglio, IL CAOS

Chaos In The CBD (Nuova Zelanda) dj set -unica data italia

Fuera – live

Kabeaushé (Kenya) – primo live in Italia

Logic1000 (Australia) – dj set

& molti altri

Domenica 21 luglio, LA QUIETE

Oracle Sisters (Francia) – unico live in nord Italia

Yin Yin (Olanda) live

& molti altri

Altri nomi verranno svelati nei prossimi giorni.

Secondo quanto viene anticipato dagli organizzatori, quest’edizione trasporterà il pubblico in un mondo parallelo, chiamato NOVA TERRA, in cui musica e natura, luci da club e palchi nel bosco, convivono perfettamente.

Ogni giornata sarà caratterizzata da un tema speciale e verranno svelati nelle prossime settimane.WOODOO si riconferma dunque uno dei festival più attenti per proposta artistica, un’experience immersiva che i propri utenti possono vivere per tutti i quattro giorni di festa, in una sorta di nuovo mondo.

