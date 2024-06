Seguite con noi lo spoglio delle elezioni comunali di Samarate

Come hanno votato a Samarate? Si arriverà al ballottaggio o il sindaco verrà eletto al primo turno?

Seguite con noi lo spoglio delle elezioni comunali 2024 dai seggi di Samarate, per scoprire chi tra le cinque coalizioni e i rispettivi candidati sindaco ha ottenuto più voti. Si sfidano Alessandro Cenci, Alessandro Ferrazzi, Luca Macchi, Enrico Puricelli, Alessio Sozzi.

Qui troverete tutti i risultati completi

Lo spoglio elettorale a Samarate

Dalle ore 14 si apriranno le urne e inizierà lo spoglio.

La prima questione da capire è se il centrodestra di Enrico Puricelli riuscirà ad agguantare il risultato al primo turno o se sarà costretto al ballottaggio. Qualche indicazione sul risultato dovrebbe arrivare già verso metà pomeriggio.

Dove saranno i candidati

Dove attenderanno i risultati i candidati? Curiosamente – a differenza di quanto accade di solito nei centri maggiori – non ci saranno i “quartier generale” di ogni schieramento.

Il centrodestra farà un aperitivo insieme in piazza, poi tutti dentro al municipio, dove ovviamente si cercherà di raccogliere i risultati dai singoli seggi prima che arrivino i dati ufficiali.

Il fronte per Alessandro Ferrazzi avrà una postazione di raccolta nella sede Pd.

Per il resto tutti i cinque candidati sindaco avranno impegnati i loro rappresentanti nei numerosi seggi della cittadina (Samarate compre Samaraye. Verghera, San Macario e frazioni minori).

L’affluenza alle comunali di Samarate

Si parte da un dato certo: l’affluenza rispetto al 2019 è stata in calo.

Se nell’ultima tornata elettorale per le amministrative al primo turno il dato fu del 65,6%, quest’anno ci si è fermati al 56.91% ha espresso il proprio diritto di voto. Il 9% in meno.

Le elezioni del 2019

Anche nel 2019 erano cinque i candidati sindaco.

Enrico Puricelli, oggi sindaco uscente, vinse al primo turno con il 51,86% dei voti, un risultato convincente, considerando che Forza Italia si presentava con altra candidata (con la lista Samarate al Centro).

Maggiore era il numero di liste: quattrordici contro nove di questo 2024.