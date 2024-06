A Luino l’undicesima biciclettata Guido Petter in ricordo di Giovanni Manserra

“Das Leben ist wie Fahrradfahren. Um im Gleichgewicht zu bleiben, muss man sich bewegen” (La vita è come andare in bicicletta. Per restare in equilibrio devi muoverti). Albert Einstein.

Martedì 4 giugno dalle ore 9,00 alle ore 14,00, 51 alunni delle classi prime della secondaria dell’istituto comprensivo statale “B. Luini” di Luino, guidati da docenti e accompagnatori d’eccezione, hanno svolto la ormai classica “Biciclettata Guido Petter.” Quest’anno la manifestazione è stata dedicata al ricordo del compianto professor Giovanni Manserra, prematuramente scomparso nel novembre scorso.

Alla partenza, ad augurare una buona biciclettata c’erano la dirigente scolastica Eliana Frigerio e la vicesindaca di Luino Antonella Sonnessa. Entrambe hanno ricordato ai ragazzi la figura del prof. Giovanni Manserra, per molti anni vice preside della scuola media. Ad accompagnare e guidare i giovani ciclisti c’erano docenti e alcuni graditi ‘ospiti’: Gianluigi Artisi, che si è occupato anche del controllo tecnico delle biciclette, Laura Brunello, Francesca Cappai, Marina Fiengo, Federico Parini e Giovanni Petrotta.

Nel corso della biciclettata si son fatte delle pause a Voldomino inferiore, al ponte del Bricchi, al Cucco, al Monumento dei Partigiani del San Martino sulla Margorabbia, al laghetto “La Sorgente” – pesca sportiva” di Cassano Valcuvia, alle cascate Fermona di Ferrera. E poi si è ritornati a scuola. «E’ andata tutto bene, c’è stata qualche piccola caduta, ma senza particolari conseguenze – commenta Giovanni Petrotta -. Infine un grazie ai giovani gestori del laghetto “La Sorgente – pesca sportiva” di Cassano Valcuvia che ci hanno permesso liberamente di fare merenda nel loro prato e di visitare la loro bella struttura».

L’origine della denominazione “Biciclettata Guido Petter”

Foto di Guido Petter alunno suola media 1938-1939 (il primo a sx)

Già nei primi anni duemila, tradizionalmente, alla fine dell’anno scolastico, anche grazie ad un progetto di attività sportive promosso dai docenti Fiengo, Manserra e Petrotta, si svolgeva una biciclettata lungo la pista ciclabile della Margorabbia. Nel maggio del 2011 a Padova venne a mancare Guido Petter, illustre professore della facoltà di psicologia dell’Università di Padova, molto impegnato nella società civile, partigiano nella Resistenza, nato a Colmegna ed ex alunno della nostra scuola.

Petter per spostarsi a Padova e per recarsi all’Università usava abitualmente la bicicletta e si venne a sapere che in quei giorni la città patavina, aveva organizzato una pubblica biciclettata in suo nome. Allora, con il consenso della allora dirigente, Patrizia Martino, si decise di dedicare anche noi la nostra biciclettata al professor Petter col quale la scuola aveva avuto recenti contatti. Nacque così “La biciclettata Guido Petter”. Si tratta di una biciclettata didattica che parte dalla scuola, raggiunge la pista ciclabile a Voldomino e poi lungo il fiume Margorabbia raggiunge le cascate Fermona di Ferrera. Lungo il percorso si forniscono agli alunni informazioni sulla geografia, sulla flora e fauna, sulla storia sociale ed industriale del territorio attraversato e sulla Resistenza luinese nella seconda guerra mondiale.