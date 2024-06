A Tradate tre giorni di festa, musica e sport con “Vivere a colori” per ricordare Eleonora Cocchia

Tre giorni di festa per ricordare una ragazza speciale e continuare l’impegno per la ricerca medica in campo oncologico. E’ “Accendi la vita”, l’iniziativa organizzata dall’associazione “Vivere a colori” che da questa sera, venerdì 28 giugno, fino a domenica 30 giugno, propone a Tradate tante iniziative per stare insieme e ricordare Eleonora Cocchia, la giovane scomparsa sette anni fa per una grave malattia oncologica. Da quel grande dolore, amici e familiari hanno trovato la forza per fondare l’associazione “Vivere a colori” che è attivamente impegnata nell’organizzazione di proposte culturali ed eventi per sostenere la ricerca medica e dare speranza a bambini e giovani come Eleonora.

La festa si apre questa sera alle 20,30 in piazza Mercato a Tradate con una sfilata nell’ambito del concorso nazionale di bellezza “Miss Blumare”, cui seguirà un divertente schiuma party accompagnato dalla musica del dj set firmato Master Max.

Sabato 29 giugno grande musica dal vivo con il concerto di Achtung Babies, la più famosa cover band degli U2 che a partire dalle 21 proporrà un concerto pieno di energia. Alle 18 nell’area dello stand gastronomico si potrà vedere la partita Italia Svizzera, ottavi di finale dei campionati Europei 2024.

La festa si conclude domenica 30 giugno con due eventi; al mattino (con partenza alle 9,30) si corre la quinta edizione del Trofeo Eleonora Cocchia, una gara podistica con percorsi da 5 e 10 chilometri aperta a tutti, mentre dalle 9 alle 18,30 si potranno ammirare le auto americane, Harley Davidson, moto d’epoca e Vespe che partecipano al secondo Raduno Tradatese.

Per tutta la durata della festa ci saranno stand gastronomici (venerdì e sabato con apertura dalle 18,30 e domenica dalle 10 alle 18) e animazione con i presentatori Thomas Incontri e Rossella Di Pierro.

L’evento ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Varese, dell’Istituto dei Tumori e del sistema socio sanitario di Regione Lombardia, ed è realizzato in collaborazione con diverse associazioni cittadine, tra cui la Pro loco di Tradate e Abbiate, gli Alpini e l’associazione Amici dell’Asilo di Abbiate.

Tutto il ricavato della manifestazione verrà devoluto al reparto oncologico pediatrico dell’Istituto nazionale tumori di Milano.

Tutti i dettagli sulla pagina Facebook dell’associazione

Qui la locandina dell’evento