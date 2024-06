A Vaprio d’Adda operaio cade nel fiume e scompare fra le acque: lo cercano i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del Comando di Milano sono intervenuti in un servizio di soccorso urgente nella mattinata di venerdì nel comune di Vaprio d’Adda (Mi) per un operaio caduto nel fiume Adda dal cavalcavia della A4 nei pressi del Santuario di Concesa. Sul posto il Distaccamento di Gorgonzola e il nucleo sommozzatori di Milano coadiuvati dal nucleo Saf fluviale del Comando di Bergamo.

Si tratta di un incidente sul lavoro: l’operaio, italiano di 58 anni stava lavorando su un canale scolmatore.

Le squadre dei sommozzatori e del Saf fluviale sono al lavoro sul fiume Adda alla ricerca dell’operaio. Le forti correnti stanno rendendo difficili le operazioni di soccorso.

L’operaio stava lavorando in prossimità dello specchio d’acqua e per causa ancora sconosciute è caduto in acqua da pochi metri e a causa dell’attrezzatura indossata non è riuscito a mantenere il galleggiamento.

I sommozzatori hanno chiesto la chiusura parziale del volume di acqua in entrata sul fiume così da consentire una ricerca più efficace oltre che sicura . La zona attualmente interessata è quella della diga di Concesa Adda.