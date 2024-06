Alla Fiera dell’Est: salone del libro e dell’arte moldava in Italia

Il Salone del Libro e dell’Arte moldava rappresenta un evento unico nel suo genere mai organizzato prima in Italia. Una manifestazione dedicata alla letteratura moldava tradotta e pubblicata in Italia ed agli autori italiani che hanno scritto sulla Moldova

Alla Fiera dell’Est, che si terrà a Germignaga dal 14 al 16 giugno, intende promuovere la conoscenza di un Paese, la Repubblica Moldova, attraverso il prisma della cultura ed in particolare della letteratura.

La comunità moldava in Italia è sempre più numerosa (circa 200.000 presenze), concentrata soprattutto in Lombardia, Veneto e Piemonte e Lazio, una comunità laboriosa e ben integrata grazie alle comuni radici linguistiche latine. Quest’assonanza ha favorito da anni uno sviluppo della conoscenza della lingua italiana nella Repubblica Moldova e una tendenza per molti autori moldavi a tradurre le proprie opere letterarie in italiano.

Si assiste quindi, costantemente, ad un fiorire di pubblicazioni da parte di case editrici italiane di autori moldavi che spesso non riescono a godere della giusta attenzione mediatica che meriterebbero.

Da questa constatazione è nata l’idea di organizzare una Fiera del libro moldavo che abbia l’ardire di stimolare l’attenzione su questa parte di Europa ancora poco conosciuta dagli italiani. Il libro vuole diventare, pertanto, uno strumento in grado di superare il suo intrinseco valore letterario, divenendo un polo di attrazione per un approfondimento storico, sociale, umano e culturale della Repubblica Moldova.

Alle presentazioni librarie, consone ad una tipologia simile di evento, verranno affiancate una mostra di pittura in grado di rappresentare plasticamente l’essenza stessa della Moldova: un’esposizione di quadri paesaggistici raffiguranti le bellezze naturali ed urbanistiche di Chisinau, capitale moldava, ed una mostra di tappeti tradizionali moldavi, vero vanto del Paese inserito nel Patrimonio Unesco Mondiale. Verrà inoltre presentata una particolare sfilata di camicie tradizionali moldave, anch’esse riconosciute e protette dall’Unesco, che si svolgerà in collaborazione con una scuola di danza locale e con la partecipazione della diaspora moldava.

Il Salone sarà anche l’occasione per approfondire alcune tematiche care ai moldavi, in primis la loro appartenenza genetica alla famiglia europea. A tal proposito si terrà una tavola rotonda sul tema “La cultura e l’identità nel processo d’integrazione europea della Repubblica Moldova” (con la partecipazione del Ministro della Cultura della Repubblica Moldova, Direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo di Milano e all’Assessore alla Cultura della Regione Lombardia).

Il Salone avrà anche dei momenti artistici musicali in cui si esibirà una talentuosa violinista moldava residente sul nostro territorio. Vi sarà spazio, inoltre, per scoprire alcune peculiarità eno-gastronomiche dalla Moldova, uno tra i primi 10 Paesi al Mondo produttori di vino. Verrà infatti proposto un apericena con specialità tipiche gastronomiche e degustazione di ottimi vini moldavi.

