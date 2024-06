Camion perde il carico di bottiglie d’acqua a Uboldo. Traffico in tilt e vetro ovunque

Una perdita di materiale da un tir ha creato non poche difficoltà alla circolazione questa mattina (sabato) a Uboldo, all’altezza dell’uscita autostradale in direzione Origgio. Il mezzo pesante ha disperso un carico di centinaia di cassette di bottiglie d’acqua in vetro che, naturalmente, si sono frantumate sull’asfalto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Uboldo che ha gestito il traffico mentre veniva ripulita la sede stradale.