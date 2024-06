Civetta intrappolata in una canna fumaria a Lonate Pozzolo, la salvano i Vigili del fuoco

Singolare intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di domenica 30 giugno a Lonate Pozzolo. Attorno alle 15 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Repossi, per il salvataggio di una civetta rimasta intrappolata nella canna fumaria di un’abitazione.

Il rapace è stato estratto spaventato ma incolume.