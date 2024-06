Cosa fare nel weekend a Varese e nel Varesotto nel weekend del 7, 8, 9 giugno

Comincia la stagione delle feste e delle sagre: a Calcinate alborelle, filetto o carpione per la “Festa del Pesce”. Sabato 8 e domenica 9 giugno all’oratorio di via Ettore Ponti 153. A disposizione di chi vorrà partecipare c’è un ampio parcheggio interno e una grande area coperta in caso di maltempo. A Salvatore Accardo il Premio Chiara alla Carriera 2024. La consegna del riconoscimento avverrà al teatro sociale di Luino il prossimo 9 giugno, quando il Maestro dialogherà con Nicola Sani. ArchiviFuturi apre le porte di case museo e laboratori degli artisti, tra Varesotto e Nord Milano. Terza edizione della rassegna che mette in rete archivi, case-museo e fondazioni: luoghi speciali che di solito non si possono visitare. Il calendario copre tutto il mese di giugno. Dal Quirinale alla Fondazione Morandini: il Maestro Michele Gamba in concerto con Andrea Pecolo. Appuntamento domenica 9 giugno per il secondo appuntamento della stagione concertistica diretta dal Maestro Matteo Amadasi. Festa dello Sport 2024 a Oggiona con Santo Stefano.

LE PREVISIONI – Meteo Varese: il caldo estivo tarda ad arrivare, domenica pioggia in agguato. Un fine settimana sotto l’insegna del “nuvoloso variabile”. Temperature in calo a inizio della prossima settimana – Leggi le previsioni

ELEZIONI – Inizia il weekeend elettorale: orari e istruzioni per il voto alle europee e alle comunali 2024. I cittadini con diritto di voto potranno recarsi alle urne, sabato 8 giugno dalle ore 15. alle ore 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle 23. Lo spoglio e i dati sulle affluenze in diretta su Varesenews – Le istruzioni per il voto

ARCISATE – Si apre la stagione delle feste estive ad Arcisate con un programma ricco di attività, laboratori ed esposizione di animali. Sabato e domenica mercatini dell’usato e possibilità di mangiare il ciumm. Dal 7 al 9 giugno, presso l’area feste della Lagozza di Arcisate, ritorna la FESTA DELLE ARTI, DEI SAPORI E DELLA CULTURA. Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Tutti i sapori dell’Emilia Romagna a Cassano Magnago. Da venerdì 7 a domenica 9 giugno, presso l’area feste di via 1 Maggio a Cassano Magnago è in programma la sagra dello gnocco fritto e del tortello, evento organizzato da Street Food Parade con il patrocinio del Comune della città. Tutte le informazioni

MORNAGO – Tutto pronto per l’ottava edizione della Festa della birra. L’evento avrà inizio venerdì 7 giugno con l’apertura degli stand gastronomici e si concluderà domenica 9 giugno. Tutte le informazioni

VARESE – Il birrificio 50&50 festeggia 50 anni con una grande festa alla quale siete tutti invitati. Tutte le informazioni

VARESE – Giugno in libreria: sono tanti gli appuntamenti nel calendario della Libreria degli Asinelli. Un mese di presentazioni con gli autori, gruppi di lettura e incontri per grandi e bambini. Tutte le informazioni

VARESE – Doppia inaugurazione da Punto sull’Arte: la storica <20 15X15 / 20X20 e Pelle d’Oca di Silvia Levenson. Le mostre, che hanno inaugurato giovedì 6 giugno, sono visitabili fino al 27 luglio. Tutte le informazioni

CARNAGO – Domenica 9 giugno regalati una giornata di relax al Centro La Donna del Terzo Millennio di Carnago. Dedicare del tempo alla cura di sé stessi è il primo passo per la serenità ed è il miglior regalo che possiamo farci. Tutte le informazioni

AZZATE – Bianchi1902 di Azzate vi invita a Hello Summer. Una giornata dedicata alla scoperta delle nuove collezioni per l’estate. Tutte le informazioni

VARESE – Domenica 9 giugno Creanza Summer Market anima le Ville Ponti a Varese. Una giornata da trascorrere tra le bancarelle di oltre 70 espositori, buon cibo e animazione per grandi e bambini. Tutte le informazioni

VARESE – L’eleganza italiana in movimento. Sabato 8 giugno Marelli & Pozzi Varese presenta Nuova Lancia Y

Un esclusivo evento di presentazione, un’occasione unica per immergersi nell’eleganza e nel design italiano che solo Lancia può offrire. Tutte le informazioni

MILANO – AL Teatro Carcano un viaggio alla scoperta del cinema indiano con Namaste India. Tutte le informazioni

VARESE – A Salvatore Accardo il Premio Chiara alla Carriera 2024. La consegna del riconoscimento avverrà al teatro sociale di Luino il prossimo 9 giugno, quando il Maestro dialogherà con Nicola Sani – Tutte le informazioni

COMERIO – A Comerio torna ComeRaro, mostra mercato di piante rare, insolite e tropicali. Domenica 9 giugno dalle ore 10,00 alle ore 19,00 torna l’ottava edizione della mostra proposte da una selezione di vivaisti, di appassionati e di associazioni. Si terrà a Comerio sulla terrazza belvedere via Stazione 8. Visite guidate alle ore 11 alle 15 e alle 17 – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Un piatto di paella e un bicchiere di sangria al Riarma Caffè di Morosolo per sostenere il Millepiedi. L’appuntamento è per domenica 9 giugno al Riarma Caffè di Morosolo in piazza Giovanni XXIII per la “Festa di inizio estate”, dalle 12.30 in avanti – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – “Piccoli Binari sul Ceresio”, un weekend per scoprire i modellini di treni. Dal 7 al 9 giugno 2024 Porto Ceresio ospiterà la quinta edizione di “Piccoli Binari sul Ceresio” dove ammirare il plastico modulare ASN, diorami e plastici di alta qualità, che rappresentano veri e propri capolavori in miniatura – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – A Cardano al Campo il X Memorial Laura Prati, la corsa di 5 Km in ricordo della sindaca. Appuntamento per venerdì 7 giugno alle 20 e 30 per la corsa aperta a tutti e in ricordo della sindaca e del suo impegno per la comunità – Tutte le informazioni

SUMIRAGO – L’8-9 giugno una grande festa per i trent’anni della Croce Rossa Sumirago. All’area feste ci saranno dimostrazioni pratiche, visite alle ambulanze, momenti per i più piccoli. Un momento per ricordare l’importante anniversario del presidio nella zona delle colline tra Varese e Gallarate – Tutte le informazioni

JERAGO CON ORAGO – Le canzoni dei cartoni animati per sostenere l’asilo di Jerago. Ed è solo una delle tante attività previste per la “Superfesta” organizzata dal Nuovo Comitato Genitori. La raccolta fondi per sistemare il parco giochi – Tutte le informazioni

CASALE LITTA – Buon cibo e animazione nella comunità di Villadosia 4Exodus. Dal 7 giugno, a partire dalle ore 17:30 con l’aperitivo, fino a domenica sera 9 giugno la comunità accoglierà i visitatori negli spazi all’aperto della Cascina Castellazzo – Tutte le informazioni

CASORATE SEMPIONE – A Casorate Sempione la “Festa Insieme” della cooperativa sociale Il Seme. Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 presso l’area feste di via Roma, un’occasione per trascorrere due giornate spensierate all’insegna del divertimento e della convivialità – Tutte le informazioni

VARESE – Alborelle, filetto o carpione: a Calcinate è quasi ora della “Festa del Pesce”. Sabato 8 e domenica 9 giugno all’oratorio di via Ettore Ponti 153. A disposizione di chi vorrà partecipare c’è un ampio parcheggio interno e una grande area coperta in caso di maltempo – Tutte le informazioni

VARESE – Birra artigianale e musica a Varese: “50&50” festeggia i suoi primi dieci anni. Il birrificio artigianale varesino che negli ultimi anni ha fatto incetta di premi ha organizzato un evento aperto a tutti tra venerdì 7 e domenica 9, davanti alla sede di via Merano. Ecco il programma completo – Tutte le informazioni

CARNAGO – Arte, musica e un sacco di birra: torna alla grande il BisbocciaFest a Carnago. Tre giorni, dall’happy hour con il Caramamma al venerdì sera fino all’ultimo concerto domenica sera. In mezzo swap party, laboratori, esibizioni di danza e molto altro, grazie al gruppo Consulta Giovani Carnago – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – Il weekend di Albizzate celebra la Calabria, si fa festa in piazza. Torna la tanto attesa Festa Calabro-Lombarda organizzata dal C.S.A Comitato Solidale Albizzate, che si terrà dal 7 al 9 giugno – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – Giochi, buon cibo e fuochi d’artificio: torna la festa del rione Santa Maria di Venegono Superiore. Dal 7 al 9 giugno al Parco Pratone torna la festa che apre l’estate con tanti appuntamenti musicali, proposte gastronomiche e giochi e animazione per tutti – Tutte le informazioni

VARESE – Il tempo eterno e quello della realtà. Villa Panza inaugura una nuova mostra. Apre al pubblico la mostra con una selezione di opere della collezione di Giuseppe Panza di Biumo. È la prima mostra della neo direttrice Gabriella Belli – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO –Al Midec di Laveno Mombello due mostre in omaggio al poeta Vittorio Sereni. Premio MIDeC e Associazione Amici del MIDeC , in collaborazione con l’Archivio Vittorio Sereni presentano due mostre – Tutte le informazioni

GEMONIO – Omaggio a Ambrogio Barili al Museo Bodini. La mostra si inserisce nella terza edizione di Archivifuturi e presenta una serie di opere su carta realizzate tra gli anni Sessanta e Novanta – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – La via di Nephtis in mostra all’Atelier Capricorno. Esposti vasi canopi e urne cinerarie per umani e altri animali realizzati dagli artisti – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Al Museo Arte Plastica di Castiglione Olona l’opera d’arte “Le radici e le ali”. Verrà presentata sabato 8 giugno 2024 alle ore 10.00 al [MAP] Museo Arte Plastica di Castiglione Olona l’ opera d’arte frutto della collaborazione tra l’artista varesino Fausto Bianchi ed i ragazzi dell’I.C. Cardinal Branda Castiglioni – Tutte le informazioni

ARTE – ArchiviFuturi apre le porte di case museo e laboratori degli artisti, tra Varesotto e Nord Milano. Terza edizione della rassegna che mette in rete archivi, case-museo e fondazioni: luoghi speciali che di solito non si possono visitare. Il calendario copre tutto il mese di giugno – Tutte le informazioni

VARESE – Tre appuntamenti per scoprire i gioielli nascosti del Sacro Monte. Grazie ad Archeologistics, verrà aperta anche la Chiesa dell’Annunciata, collocata a fianco del Monastero delle Romite Ambrosiane, raramente visitabile – Tutte le informazioni

VARESE – Dal Quirinale alla Fondazione Morandini: il Maestro Michele Gamba in concerto con Andrea Pecolo. Appuntamento domenica 9 giugno per il secondo appuntamento della stagione concertistica diretta dal Maestro Matteo Amadasi – Tutte le informazioni

CUASSO AL MONTE – A Cuasso al Monte il Concerto d’Estate del Corpo Bandistico San Giuseppe. L’evento in occasione del tradizionale concerto d’estate della banda San Giuseppe di Cavagnano, alla piazza dell’anfiteatro del paes – Tutte le informazioni

CLIVIO – A Clivio per Momenti musicali “Nuances Parisiennes”. Domenica 9 giugno alle 17.30 il Duo Omonoos sarà ospite dell’Auditorium del Borgo musicale per un concerto che prevede composizioni per pianoforte a quattro mani di Chaminade e Debussy e la Sonata per due pianoforti di Poulenc – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – A Gazzada Schianno torna “Musica in Villa” con tanti appuntamenti. A Villa Cagnola la 47esima edizione prende il via il 7 giugno e prosegue con ben 13 concerti e due eventi fuori programma – Tutte le informazioni

VARESE – “Dicono di Bach”, a Varese un nuovo appuntamento con Gli Speziali. Appuntamento alla chiesa Sant’Imerio di Bosto con il Festival Barocco – Tutte le informazioni

MILANO – Libri antiche e prime edizioni, la Kasa dei libri di Milano aperta nel weekend. Nelle stanze della collezione permanente, libri antichi e prime edizioni italiane e straniere possono essere letti e sfogliati. Appuntamento nel fine settimana dell’8 e del 9 giugno – Tutte le informazioni

BESOZZO – A Besozzo la presentazione del libro “Come esseri speciali”. L’autrice Caterina Danese racconterà ai presenti le parti più interessanti e divertenti del libro – Tutte le informazioni

VARESE – “Si aspetta la sera”, Fernando De Maria presenta il suo libro ad Avigno. Sabato 8 giugno, alle 15, all’oratorio di Avigno (accesso libero e gratuito fino ad esaurimento posti), Fernando De Maria presenterà “Si aspetta la sera”, una raccolta di temi per la scuola e racconti di vita e di sport. Fra questi ultimi il ricordo di Gigi Riva – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – “Ricette di Carta” al Mercato della Terra del Piambello di Induno Olona. Verrà presentato il volume a cura di Giulia Mancini in collaborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo – Tutte le informazioni

VARANO BORGHI – A Varano Borghi per scoprire i sentieri del Nepal. L’evento organizzato dal Cai è in programma per venerdì 7 giugno – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Terra e Laghi 2024 porta “Cassandra” a Cadegliano. Una miscela di teatro, danza e musiche epiche di e con Silvia Priori, con un messaggio chiaro: no a tutte le guerre e alla violenza di genere – Tutte le informazioni

SARONNO – Festa grande a Saronno per i 50 anni del Gap, torna la 24 ore su pista e le staffette 24×1 ora. Appuntamento a sabato 8 e domenica 9 giugno al centro sportivo comunale “Colombo-Gianetti” – Tutte le informazioni

SPORT – Festa dello Sport 2024 a Oggiona con Santo Stefano. Il 9 giugno una giornata di sport a Oggiona con Santo Stefano. Ecco il programma della giornata – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – La Formula Driver torna “all’autodromo di Busto Arsizio” nell’area industriale di Sacconago. Junior Jolly Historic, in collaborazione con Racing Off Road e AICS, tornano a far rombare i motori sul tracciato realizzato tra le vie della zona industriale. Appuntamento domenica 9 giugno – Tutte le informazioni

OGGIONA CON SANTO STEFANO – È festa al Rifugio Carabelli con l’Orange Fest dei ragazzi dell’Oggiona calcio. Dal 7 al 9 giugno sesta edizione della festa, con tanto cibo e buona musica, organizzata dalla società sportiva – Tutte le informazioni

ESTATE NEL VARESOTTO – Escursioni, passeggiate, eventi e curiosità sugli appuntamenti dell’estate – Vai allo speciale

COSA FARE NEL SARONNESE – Cosa fare nel weekend a Saronno e dintorni il 7, l’8 e il 9 giugno. Camminate crepuscolari a Gerenzano, la festa della Visconta a Cislago, la storica staffetta e la Ultra per gli appassionati di corsa a Saronno e un concerto con musiche di Puccini ad Origgio. Ecco i principali eventi del fine settimana nel Saronnese – Tutte le informazioni

CHE FARE NEL SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 7, 8 e 9 giugno sul Lago Maggiore. Concerti, mostre e sagre nel fine settimana. Ad Angera torna la Corri sotto la Rocca a Verbania protagonista la musica in tutti i suoi generi – Tutte le informazioni

CHE FARE A LEGNANO E NELL’ALTO MILANESE – Cosa fare nel weekend del 7, 8 e 9 giugno. Al via un altro weekend di eventi nell’Alto Milanese. Ecco quelli selezionati per voi – Tutte le informazioni