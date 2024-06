Cosa fare con i bambini nel weekend del 14, 15, 16 giugno tra Varese e provincia

Dagli spettacoli in piazza alle domeniche di porte aperte nei parchi, passando per laboratori solidali, giochi e manifestazioni sportive dedicate ai bambini.

In questo ultimo fine settimana di primavera, che inzia con le nuvole di venerdì e finisce con il sole di domenica 16 giugno, sono tante e diverse le iniziative rivolte alle famiglie promosse sul territorio.

EVENTI

VARESE – Sabato ai Giardini Estensi c’è La Fiera del Des, con tante attività per i bambini tra giochi circensi e da tavolo, laboratori artistici e sui diritti, spettacoli e letture – L’evento

VALLE OLONA – Sabato 15 e domenica 16 giugno torna il Girinvalle, l’amata manifestazione che anima le rive del fiume Olona di punti ristoro, musica, animazione e divertimento – Il programma

COMERIO – Sabato 15 giugno, le vie di Comerio si trasformeranno in una grande tavolata a cielo aperto, con specialità culinarie, musica dal vivo e intrattenimento per tutte le età – Qui tutti i dettagli

VARESE – Porte aperte al giardino botanico dell’Osservatorio Schiaparelli di Varese domenica 16 giugno, dalle ore 10 fino alle 14, con i volontari che accompagneranno i visitatori attraverso il sentiero principale sottostante l’Osservatorio e la Serra e proporranno diversi laboratori – L’evento

TRADATE – La nuova giornata di porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta propone storie itineranti di semi, alberi e farfalle con il gruppo Voci di Carta sui sentieri dell’area protetta, e poi giochi, passeggiate e viaggi spaziali all’EcoPlanetario alla scoperta del Sistema solare – Scopri qui come partecipare

CERRO DI LAVENO MOMBELLO – In occasione di Archivifuturi, il museo MIDeC sabato pomeriggio propone ai bambini Storie e manifatture. Visite a merenda – Scopri di più

STORIE E SPETTACOLI

ALBIZZATE – Venerdì 14 giugno alle re 20.45 l’Area feste ospita il primo evento della rassegna teatrale per bambini e famiglie Che spettacolo! Sul palco la Compagnia Cerchio tondo propone Pinocchio, la favola classica proposta con i burattini uniti a diverse tecniche teatrali – Lo spettacolo

CADEGLIANO VICONAGO – Sabato pomeriggio il Festival Terra e Laghi arriva nel cortile del Comune di Vadegliano Viconago con la compagnia Teatro dei Navigli e lo spettacolo Alice, che racconta un ultimo giorno di scuola davvero intrigante, come un indovinello – Leggi qui

MORAZZONE – Domenica 16 giugno alle ore 20.45 il cortile della cooperativa Il Mondo ospita lo spettacolo Meneghino e il castello di Tremarello della compagnia C’è un asino che vola per il secondo appuntamente con la rassegna Che spettacolo – Scopri di più

CARDANO AL CAMPO – Nuova tappa di Il posto delle storie alla biblioteca di Cardano al Campo sabato porta i bambini in un viaggio tra Asia e giappone – La locandina

SAMARATE – Nati per Leggere al Parco di Villa Montevecchio è la proposta della Biblioteca per la mattina di sabato 15 giugno, per godersi storie stupende, genitori e figli insieme, all’aria aperta su teli e stuoie stesi sl prato – Come partecipare

MALNATE – Letture ad alta voce di “Castelli e principesse“a cura delle Volontarie Nati per Leggere di Malnate Sabato 15 giugno ore 10.30 al parco 1° maggioin caso di maltempo la lettura si svolgerà in Biblioteca – L’iniziativa

MAMMA SCEGLIAMO UN LIBRO? – Già in clima di vacanze, la libraia Laura Orsolini questa settimana consiglia a bambini e ragazzi due storie di amicizia. La prima a base di tuffi, per ridere con i più piccoli, la seconda a tema streghe, per crescere, con i più grandi – Scopri le recensioni

SPORT

BESOZZO – Domenica 16 giugno, tra le 10 e le 12 si corre la Tre Valli dei Giovanissimi, organizzata dalla “S.C. Binda” in collaborazione con il Comune. 100 mini-corridori al via – La manifestazione

CASCIAGO – Domenica 16 giugno, la terza giornata del Morosoccer 2024 è dedicata ai più piccoli e alla solidarietà. Dalle 9.30 sul campo di Morosolo via alle partite di calcio dei tornei di bambini e bambine, mentre sul campo da basket partiranno le sfide a canestro sempre dedicate agli atleti e alle atlete più giovani – Scopri i dettagli

CARONNO PERTUSELLA – Prosegue sino al 15 giugno la preima edizione del Caronnese Summer Fest: 75 partite per 9 categorie di calcio giovanile – Tutte le informazioni

GIOCHI E LABORATORI

GALLARATE – La settimana dei Giochi di Camelot per nonni e bambini si conclude domenica in Rsa Camelot con lo show dei “Truzzi volanti” e uno spettacolo di percussioni – Scopri di più

GALLARATE – Il museo MA*GA in occasione della rassegna Archivifuturi propone domenica alle ore 15.30 alle famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni il laboratorio OmbraLuce, dedicata allo scultore Vittorio Tavernari per sperimentare su grandi tele diverse tecniche di chiaroscuro con il colore – Come partecipare

SESTO CALENDE – La festa dei mulini sabato pomeriggio propone ai bambini i laboratori organizzati dal Nido Famiglia “Scarabocchiando con Tiziana” – Qui tutto il programma

AZZATE – Si intitola “Che occhi grandi che hai” il laboratorio per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni a cura dell’illustratrice Sara Dalla in programma sabato mattina alle ore 10alla Biblioteca di Azzate per osservare prima e costruire poi un piccolo libro d’artista – L’iniziativa

ESCURSIONI

BUSTO ARSIZIO – Si apre sabato mattina con un percorso a piedi per famiglie con bambini dai 9 anni sulle tracce del tram che non c’è più la rassegna Curiosando in città 2024. Partenza alle ore 10 dal Museo del tessile – Come partecipare

MOROSOLO – MUSTONATE – Domeinca mattina alle 10 dall’ingresso del Morosoccer su piazza Giovanni XXIII partirà la camminata nella natura tra Morosolo e Mustonate guidata dall’agronoma Cecilia Zanzi. Il percorso è di poco più di 2 chilometri ed è semplice, adatto a grandi e piccini e si può anche portare il proprio amico a 4 zampe (al guinzaglio – Scopri i dettagli

INARZO – Riprendono all’Oasi Lipu della Palude Brabbia le escursioni serali “Tra lucciole e allocchi” adatte ai bambini dagli 8 anni in su – Scopri di più

TRIVERO – Otto imperdibili appuntamenti all’Oasi Zegna, più precisamente alla Conca dei Rododendri, dove sarà possibile vivere un’esperienza immersiva avvolti dalla bellezza della natura – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

FAGNANO OLONA – L’arte degli studenti dell’Olona International school ha invaso Fagnano Olona con Blackout poetry, stampe e incisioni esposte in Comune e nei negozi. Venerdì 14 giugno speciale visita guidata per i genitori – Leggi qui

LO SGUARDO DEL PEDAGOGISTA – Brutti voti in pagella, esami a settembre o persino una bocciatura sono una battuta d’arresto ma anche un’opportunità. Considerarli un fallimento, peggio se genitoriale, non aiuta i figli a crescere – Leggi qui

VARESE – Partecipazione gratuita in sala Montanari martedì 18 giugno alle 17.30 per l’incontro con esperti intitolato Il Benessere visivo di bambini e ragazzi, promosso da Lions Varese all’interno del progetto Sight For Kids – L’iniziativa

PER TUTTI – – Cosa fare nel weekend