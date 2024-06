Dal primo agosto il professor Surace alla guida dell’ortopedia dell’Asst Lariana

Dal primo agosto il professor Michele Surace sarà alla guida della struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

L’arrivo del professore associato all’Università degli Studi dell’Insubria coinciderà con l’assunzione di un gruppo di medici che ha partecipato ai bandi emessi negli scorsi mesi da Asst Lariana. A partire dal 1 agosto, infatti, è prevista l’assunzione di 4 ortopedici e di 3 specializzandi ed entro luglio, verrà, poi, espletato un ulteriore concorso al quale sono iscritti 8 professionisti.

In attesa dell’arrivo del nuovo primario, per il mese di luglio si è reso necessario predisporre una riorganizzazione delle attività della struttura di Ortopedia e Traumatologia del Sant’Anna. Tutti i casi valutati come non urgenti e quindi non necessitanti di un ricovero, saranno gestiti in collaborazione con l’Asst Gaetano Pini Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico e dall’Asst Sette Laghi.

“Nell’ambito della rete regionale del Trauma maggiore abbiamo definito un percorso con queste realtà in modo da rispettare i tempi di cura e assistenza” spiega il direttore sanitario di Asst Lariana, Brunella Mazzei.