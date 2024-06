Due arresti dei carabinieri di Verbania durante il fine settimana

Nel corso del fine settimana appena trascorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno, come di consueto, intensificato i controlli su tutto il territorio della provincia, allo scopo di prevenire i reati in genere e contrastare l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti specie per chi si pone alla guida di veicoli. Il bilancio è di due persone arrestate su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, 9 persone denunciate a piede libero e 5 segnalate, per uso personale di stupefacenti, o per guida in stato di ebbrezza, alla Prefettura di Verbania. I Carabinieri di Stresa hanno tratto in arresto e sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, un 34enne residente nell’Alto Vergante, già condannato dal Tribunale di Verbania, raggiunto dall’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L’uomo dovrà scontare una pena di 2 anni per reati legati allo spaccio stupefacenti. Analogo provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri di Crevoladossola che hanno arrestato e sottoposto a detenzione domiciliare una 44enne, con precedenti penali, residente in Ossola. Il provvedimento, è stato emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, dovendo, la donna, scontare una pena di quasi 2 anni e mezzo per diverse condanne legate allo spaccio di stupefacenti.

Per quanto riguarda i controlli alla circolazione stradale, i militari delle Compagnia di Verbania e Domodossola, hanno complessivamente denunciato 7 persone per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolici registrati che vanno da un minimo di 0,86 ad un massimo di 2 g/l. A tutti i trasgressori è stata ritirata la patente di guida. In Ossola, un 35enne sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di permanere in casa dalle 21 alle 7 di ogni giorno, non è stato trovato durante i controlli dei Carabinieri, ed è stato denunciato a piede libero per violazione delle prescrizioni. A Verbania un cittadino straniero residente nel capoluogo, con diversi precedenti alle spalle e già sottoposto all’avviso orale, mentre era alla guida della propria vettura con patente revocata, non si è fermato all’alt dei militari che lo hanno inseguito e bloccato. Per lui una denuncia a piede libero. 4 sono state le persone segnalate alla locale Prefettura perché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale. In particolare un 61enne è stato trovato con della cocaina, mentre una 46enne con un grammo eroina, mentre 2 giovani sono stati fermati con dell’hashish. Altri 2 automobilisti sono stati invece segnalati alla Prefettura per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolico entro 0,8 gr/l.