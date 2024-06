Ermes Colombaroli riconfermato sindaco di Porto Valtravaglia

Sono 1.013 i voti che hanno portato alla riconferma di Ermes Colombaroli come sindaco di Porto Valtravaglia. Unico candidato per il paese sul Lago Maggiore con la lista “Passione, sogno, realtà” è stato riconfermato da molti cittadini. Mister preferenze Daniele Vecchio, già vicensindaco durante l’amministrazione precedente. Per il paese di Porto Valtraglia si profilano dunque cinque anni nel segno della continuità