Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Varesotto: 427 mila euro per la provincia di Varese

Si chiamano “Emblematici Provinciali”, ovvero iniziative di particolare rilevanza in diversi ambiti, dal sociale all’ambiente.

Ogni territorio potrà contare, oltre che su risorse ragguardevoli, anche sulla competenza e professionalità delle fondazioni comunitarie, fondamentali per raccogliere le istanze di chi opera in questi luoghi.

Anche per il 2024 Fondazione Cariplo prosegue la collaborazione con le Fondazioni di Comunità per la promozione degli “Interventi Emblematici Provinciali”, a cui la Fondazione ha destinato complessivamente € 5.200.000.

Per il territorio della provincia di Varese, il bando prevede un budget totale di 427mila euro finalizzato a promuovere progetti definiti emblematici, ovvero iniziative in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita della comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento.

Fondazioni Cariplo si avvale del supporto e delle competenze delle Fondazioni di Comunità per la promozione e la diffusione dell’iniziativa, l’assistenza agli enti interessati e la candidatura di progetti sul territorio di ciascuna delle tradizionali province di intervento.

I SETTORI DI INTERVENTO

Possono essere ammessi a contributo solo interventi in linea con il Documento Programmatico di Fondazione Cariplo e attinenti agli indirizzi delle sue Aree filantropiche e strategiche: Arte e Cultura, Servizi alla Persona, Ambiente e Ricerca Scientifica e Tecnologica.

In sintesi, il bando sostiene interventi che siano in grado di promuovere:

lo sviluppo di comunità coese, solidali e sostenibili;

il benessere sociale ed economico dei cittadini;

la qualità ambientale del territorio;

la realizzazione, la crescita e l’inclusione attiva dei giovani nella comunità.

«Questa collaborazione con la fondazione di comunità, che passa attraverso i progetti emblematici, è una modalità importante per dare continuità all’azione sui territori – ha spiegato il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone – sappiamo quanto gli enti non profit e le istituzioni locali siano impegnati nel contrasto alle disuguaglianze, che vediamo crescere con l’aumento delle povertà. Con questa iniziativa, desideriamo anche portare attenzione verso i giovani e verso le tematiche ambientali. Lavoriamo per contrastare il dissesto, mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e vivere in equilibrio con la natura».

«Queste ulteriori risorse rappresentano per il nostro territorio un sostegno in grado di mettere in moto interventi che generano maggiore impatto, andando ad alimentare progetti virtuosi per rispondere ai bisogni delle nostre comunità e renderle coese –

Maurizio Ampollini, Presidente Fondazione comunitaria del Varesotto –. Il nostro impegno, da sempre, è quello di cogliere le istanze e dare l’opportunità di rendere concrete le risposte da parte degli enti del territorio. Questi ultimi si sono trovati, soprattutto negli ultimi anni, a dover fronteggiare nuove sfide legate ai mutamenti in atto».

25 ANNI DEL PROGETTO FONDAZIONI DI COMUNITÀ

Quest’anno si celebra il 25 esimo anniversario del progetto “Fondazioni di Comunità”. Un compleanno speciale, 25 anni che hanno cambiato il modo di essere comunità. Le community Foundations sono un progetto venuto da lontano, dagli Stati Uniti, che Fondazione Cariplo ha studiato ed adattato alla realtà lombarda e piemontese. Le prime Fondazioni di Comunità sono nate nel 1999 con l’obiettivo di costituire su tutto il territorio una rete di Fondazioni autonome che con la loro presenza capillare sono in grado di rispondere in modo efficace e complementare ai bisogni delle comunità locali e di promuovere una cultura del dono e della partecipazione al fine di sostenere progetti di utilità sociale e di coinvolgere i cittadini nelle attività delle Fondazioni. Oggi sono 16 le Fondazioni di Comunità, di cui l’ultima costituita, la Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana. Al progetto, Fondazione Cariplo, in questi anni ha destinato mezzo miliardo di euro, risorse che sono riverberate sui territori a sostegno di migliaia di progetti.