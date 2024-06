Fumo dalla cabina elettrica a Gazzada Schianno. Diverse utenze in blackout

Fumo nero e denso dalla cabina elettrica tra via Gallarate e via Miglio a Gazzada Schianno nel primo pomeriggio, poco prima delle 13, e conseguente blackout prolungato per alcune attività ad essa collegate.

Tra queste c’è anche Varesenews che ha la sua sede a pochi metri dalla cabina che alimenta alcune utenze anche di tipo commerciale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco da Varese e i tecnici dell’Enel per il ripristino che è ancora in atto.