Gli alunni di Cocquio Trevisago insieme per pulire il paese alla fine della scuola

Mercoledì 5 giugno si è svolta la mattinata ecologica “Pulire è anche amare e noi puliAMO” che ha coinvolto tutte le classi della scuola primaria “Innocente Salvini” e le tre classi del corso B della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Cocquio Trevisago. Gli alunni coinvolti sono stati circa 220, guidati dai loro insegnanti e coordinati da 16 volontari del gruppo del comune che hanno permesso gli spostamenti in sicurezza dei minori per le vie di Cocquio.

Hanno partecipato anche i membri dell’Associazione “Amo Madre Terra” e la Protezione Civile. L’evento è stato patrocinato dall’Amministrazione Comunale, dall’Istituto Comprensivo “E. Curti” e dall’Associazione “Amo Madre Terra”.

L’obiettivo della mattinata è stato quello di sensibilizzare gli studenti sulle tematiche ambientali, in modo da far crescere in loro un senso di responsabilità e di appartenenza verso il luogo in cui vivono, studiano e trascorrono il loro tempo libero. La partenza è avvenuta per tutte le classi alle 8.30 dal giardino delle scuole di Cocquio Trevisago, ogni gruppo ha poi seguito un itinerario prestabilito che ha portato i bambini e i ragazzi nelle varie località del territorio. Muniti di pinze, guanti, sacchi e carrellini per la raccolta differenziata, con entusiasmo e buona volontà si sono impegnati a fondo per pulire le strade e dare il buon esempio anche agli adulti, talvolta poco “amici” della Terra…

A conclusione della mattinata le classi si sono ritrovate nuovamente in giardino per un momento di confronto e di condivisione. Il presidente ed il vicepresidente dell’associazione “Amo Madre Terra” hanno ringraziato e lodato gli studenti per il loro impegno e per la buona riuscita della mattinata ecologica, consigliando loro di essere custodi dell’ambiente ogni giorno, anche con le piccole azioni quotidiane di una corretta raccolta differenziata.