Il Benessere visivo di bambini e ragazzi: esperti a confronto a Varese

Partecipazione gratuita in sala Montanari martedì 18 giugno alle 17.30 per l’incontro con esperti promosso da Lions Varese all’interno del progetto Sight For Kids

Posture scorrette ai banchi, difficoltà nel vedere chiaramente la lavagna, ma anche un uso prolungato dei dispositivi digitali: tutte queste cattive abitudini possono essere causa di alcune problematiche alla vista dei giovanissimi. È importante, innanzi tutto per genitori, insegnanti e pediatri, sapere come riconoscerle e intervenire in maniera tempestiva.

Queste alcune delle tematiche al centrodell’incontro Il benessere visivo di bambini e ragazzi”, organizzato dai Lions di Varese per martedì 18 giugno alle ore 17.30 in Sala Montanari (in via dei Bersaglieri 4 a Varese).

L’evento fa parte del più ampio progetto Sight for Kids promosso dai Lions Clubs International e volto a informare genitori e insegnanti sull’individuazione di problematiche visive in età prescolare.

L’incontro è aperto a tutti e a partecipazione gratuita, rivolto soprattutto a genitori, docenti, pediatri, oftalmologi e ortottisti. Tra i relatori anche l’oculista Marco Mazza, direttore del reparto di Oculistica pediatrica dell’ospedale Niguarda di Milano.

Si tratta di un’importante occasione di confronto e approfondimento sul tema, grazie all’intervento di oculisti e ortottisti, oltre che di una professionista esperta di visione in funzione dell’apprendimento, che contribuiranno a fornire indicazioni e spiegazioni utili in merito al benessere visivo di bambini e ragazzi.

L’evento sarà anche l’occasione per i Lions di Varese di aggiornare la comunità sui risultati della campagna di prevenzione dell’occhio pigro (o ambliopia). L’iniziativa, in corso anche quest’anno nelle scuole dell’infanzia di Varese, sta portando importanti dati e risultati sui primi screeing effettuati è proseguirà anchenei prossimi sei mesi.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Varese e dell’ordine dei Tecnici aanitari di radiologia medica, delle Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP).

Per prendere parte all’incontro è possibile iscriversi tramite l’apposito Form di Partecipazione a QUESTO LINK.