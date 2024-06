Il campionato di Serie D inizierà l’8 settembre

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato le date di inizio della stagione 2024-2025 della Serie D.

La prima giornata di campionato sarà domenica 8 settembre. Come da tradizione, nelle due settimane precedenti verranno disputati i primi turni della Coppa Italia, con l’esordio fissato per il 25 agosto. Non è indicato, ma ragionevolmente il primo settembre andrà in scena il secondo turno.

Per la Juniores Nazionale, campionati al via da sabato 14 settembre.