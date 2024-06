Il Centro Gulliver di Varese presenta “Cinofilo in classe: educhiamo alla legalità”

Martedì 11 giugno, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso la Sala ACLI in via Speri della Chiesa a Varese, verrà presentato il progetto “Cinofilo in classe: educhiamo alla legalità”: una tavola rotonda circolare tra operatori, esperti sul tema della prevenzione sull’uso di sostanze. Interverranno alcuni professionisti di Centro Gulliver, tra cui: il medico e psichiatra Dott. Fabio Salvaggio, la psicoterapeuta Dott.ssa Laura Andreoni e le psicologhe Dott.sse Francesca Lauriello, Clara Baldin e Silvia Brughera.

IL FOCUS SULLA PREVENZIONE

Lo scopo di questa tavola rotonda è quello di portare l’esperienza vissuta, dal mese di febbraio del 2024, all’IPSSCTS Einaudi di Varese: in cui si sono svolti degli interventi che hanno visto protagonisti Ultimo, cane addestrato dagli Educatori Cinofili di HS Security Italia per ricercare sostanze stupefacenti, e degli studenti delle classi seconde dell’Istituto.

I ragazzi hanno, inoltre, preso parte a un ciclo di laboratori intitolato Non voglio dipendere da te, che è stato condotto dalle psicologhe del Centro Gulliver. Le psicologhe hanno informato i ragazzi rispetto agli effetti e ai rischi delle sostanze stupefacenti, riflettendo con loro sulle motivazioni che possono portare gli adolescenti a farne uso.

SODDISFAZIONE DA PARTE DI INSEGNANTI E STUDENTI

Molto soddisfatti dell’esperienza sono gli insegnanti dell’IPSSCTS Einaudi di Varese, che hanno rimarcato l’importanza della prevenzione dei comportamenti a rischio, come si evince dalle parole della prof.ssa Maria Rosa Maggio: “Partecipare al progetto Cinofilo in classe: educhiamo alla legalità, ci ha permesso di lavorare sulla prevenzione dei comportamenti a rischio. Il lavoro svolto con gli operatori e con il cane pastore Ultimo ha permesso agli studenti di riconoscere le diverse implicazioni legate all’uso delle sostanze stupefacenti e acquisire consapevolezza rispetto al ruolo che ciascuno di noi ha nel tracciare la propria traiettoria di vita”.

Gli studenti hanno accolto con entusiasmo il progetto in tutte le sue fasi, apprezzando in particolar modo le attività svolte in prima persona con le psicologhe e gli operatori cinofili. Essere protagonisti dei laboratori, e non solo spettatori, ha contribuito alla buona riuscita del progetto.