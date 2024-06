Il Circolo della Bontà porta i televisori nelle camere di degenza all’ospedale di Tradate

La Fondazione Il Circolo della Bontà ha donato 64 televisori già in buona parte installati nelle camere di degenza e nelle sale d’attesa all’Ospedale di Tradate. La donazione si aggiunge alle numerose iniziative realizzate da questo ente del Terzo Settore nato del 2011 con l’obiettivo di supportare nelle sue attività l’ASST Sette Laghi. Come il progetto CurArti dal murale di Andrea Ravo Mattoni su una torre posta all’ingresso di via Guicciardini fuori dal monoblocco di varese, al pianoforte Mi-Fa-Sol Bene nella hall accanto a un dipinto secentesco di Innocenzo Torriani che fa parte della quadreria dell’Ospedale di Varese e che la Fondazione ha restaurato ed esposto al pubblico con l’intento di valorizzare la bellezza e l’arte in luoghi di cura che sono anche patrimonio di civiltà e di cultura.

«Migliorare la qualità del tempo trascorso dai pazienti nei nostri ospedali: in questo impegno si collocano i televisori donati a Tradate dopo aver fatto lo stesso a Varese, Cittiglio e Luino – dice il presidente della Fondazione Gianni Spartà – Gli infermieri ci informano che tanti ricoverati stanno seguendo gli Europei di calcio dalle loro camere. Tifiamo con loro e per loro, attenti a promuovere, anche con gesti in apparenza semplici, la cultura della donazione a beneficio di un bene prezioso come la sanità pubblica».

«Grazie alla Fondazione Il Circolo della Bontà per l’attenzione che dedica costantemente ai nostri ospedali e, di conseguenza, ai nostri pazienti – tiene a dire il Direttore Amministrativo di ASST Sette Laghi, Ugo Palaoro – Con questa donazione danno concreta applicazione, una volta ancora, alla loro mission, che è davvero quella di prendersi cura di chi cura».