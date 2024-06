“Il magico buffo bizzarro paese dei numeri” all’asilo Bassetti di Sesto Calende

I bambini della scuola dell’Infanzia “L. Bassetti” di Sesto Calende, accompagnati dalla referente Sabrina e da tutto il team docenti, hanno scoperto i numeri in modo giocoso, divertente e creativo. Il giardino della scuola, a conclusione del progetto proposto per questo anno scolastico, si è trasformato nel paese dei numeri, i bambini nei personaggi della storia e con magia e allegria è stata festeggiata la fine della scuola.

Il percorso didattico presentato nasce dal progetto d’Istituto denominato “Conta bene”. «Una fiaba ideata utilizzando il Metodo Teatro in Gioco® di H. Dentale e F. Filippi che ha portato i bambini ad immergersi in un laboratorio espressivo e creativo per giocare con i numeri: contare, misurare, costruire, fare magie matematiche. Un laboratorio espressivo e creativo per sviluppare l’intelligenza matematica. Il senso numerico e per esplorare la pluralità dei linguaggi: gioco teatrale, narrazione, linguaggio corporeo, arte. Giocare con la matematica è stata un’avventura divertente e stimolante.» Così fra musica e “missioni” i bambini hanno magnificamente messo in scena il buffo e bizzarro paese dei numeri.

E alla fine la grande festa si è conclusa con il canto “Sono impazziti i numeri”, perché nel mondo bizzarro anche i numeri impazziscono e non vogliono più stare al loro posto. E in allegria sono stati salutati i bimbi grandi che spiccheranno il volo verso una nuova avventura. Un grazie da parte degli insegnanti particolare va ai bambini che con pazienza, entusiasmo hanno partecipato alle attività e alla preparazione della festa, alle famiglie che ogni giorno danno fiducia alle docenti e alla scuola, alle cuoche e alle collaboratrici e alla referente Sabrina che con cuore ha speso le sue energie per il bene dei bambini e della scuola. Un ringraziamento infine a tutto il gruppo docenti che con collaborazione e allegria ha lavorato accompagnando i bambini in questo percorso di crescita.