Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha votato al seggio di Velate

È arrivato poco dopo le 17.30 di sabato 8 giugno, camicia bianca e pantaloni leggeri. Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha votato per le Elezioni Europee nel seggio di Velate, all’interno della scuola Settembrini. Bocca cucita e nessuna dichiarazione “politica”, qualche stretta di mano e sorrisi per i cittadini in attesa di votare e il personale presente al seggio.