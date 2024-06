Incidente a Varese alla Schiranna, cinque persone coinvolte

È di cinque persone soccorse dalle ambulanze il risultato di un incidente stradale avvenuto in trada mattinata, domenica 16 giungo a Varese.

Il fatto è avvenuto attorno alle 11 alla Schiranna e ha visto coinvolti due veicoli. Le persone rimaste ferite soni qunque tra cui anche un minore.

Sul posto mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Codice verde per i feriti e qualche problema per l’accumulasi di traffico sul posto, per oltre un’ora.