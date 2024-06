Judo e pesistica sin dalla tenera età. Le attività della Pro Patria Judo nelle scuole di Busto Arsizio

Grazie all’Istituto Comprensivo Galilei e alla Dirigente Patrizia Isabella, nelle scuole materne Soglian, 20 bambini e Speranza, 30 bambini , e nelle elementari E. Rossi con 70 bambini ed A. Negri con 82 bambini, si sono svolte delle lezioni di attività motoria coordinate dai Tecnici della Pro Patria Judo. Alle materne Movi-Mente, alle elementari Gioca Judo.

I tecnici Elena Baffa Scinelli per le Materne e Paolo Quaglia per le elementari hanno lavorato presso le strutture scolastiche creando entusiasmo e contribuendo al miglioramento delle capacità motorie dei piccoli praticanti. Il saggio di fine anno per le materne e la gara di lotta per le elementari hanno chiuso la stagione. Ottimi i presupposti per riproporre il progetto nella prossima stagione.

Si è svolto il 16 giugno, presso la struttura Arena di Travagliato (BS) il raduno collegiale Fipe Lombardia rivolto ad atleti giovanissimi di Pesistica olimpica. In questa attività di monitoraggio federale dell’attività tecnico regionale di età compresa tra i 13 e 17 anni, ben cinque gli atleti bustesi presenti, su una ventina di partecipanti, Atena Federici, Emma Valentina Vecchi, Chiril Gordei, Michael Cannone, Pietro Guarnoni, rappresentano un ulteriore conferma dell’orientamento prevalentemente giovanile di Campus Judo Propatria in tema di pesistica giovanile.

Ma i progetti del Campus rivolti ai giovani sono ancora più ambiziosi, avendo recepito ed aderito ad un nuovo format federale chiamato Gioca Fipe, che si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 12 anni, in cui i giovanissimi partecipanti devono evidenziare attraverso esecuzione di esercizio olimpico con pesi “pediatrici” e strumenti tipici di educazione fisica (palle mediche, corde ecc,) in modalità circuito, di aver acquisito un’apprezzabile educazione motoria, al fine di ottenere competenze a 360 gradi spendibili nei futuri sport.

In maniera del tutto pioneristica, ed esclusiva, nella stessa sede di raduno collegiale, il Tecnico Federale Claudio Palumbo, e grazie anche al prezioso supporto della figura tecnica Luca Dan, hanno proposto in occasione del Trofeo Coni, una mini-squadra di giovani, Martina Cannone e Cariello Giancarlo che concorreranno ad una graduatoria che prevederà una finale nazionale in autunno.