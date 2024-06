Le opere di Karl Hofer al Museo Castello San Materno di Ascona

Fino al 29 settembre 2024, il Museo Castello San Materno di Ascona (Svizzera) celebra il suo primo decennale di attività con una mostra dedicata a Karl Hofer (1878-1955). Karl Hofer, pittore, disegnatore e grafico tedesco, è considerato uno dei più prestigiosi artisti figurativi del Novecento. Muovendosi tra espressionismo e Nuova Oggettività, ha mantenuto per tutta la vita un approccio estremamente indipendente nell’arte grazie al suo stile originale.

La mostra, curata da Harald Fiebig, è organizzata e sostenuta dalla Fondazione per la cultura Kurt e Barbara Alten di Soletta in collaborazione con il Museo Comunale d’Arte Moderna e il Comune di Ascona. Presenta una selezione di 29 opere, tra dipinti e lavori su carta, raramente esposti, provenienti dalla Fondazione Josef Müller presso il Kunstmuseum Solothurn, dalla Sammlung Arthouse, da una raccolta della Germania settentrionale e dalla collezione privata di Frank Brabant a Wiesbaden.

La rassegna ripercorre la varia e sfaccettata ricerca di Karl Hofer, che spazia dalla rappresentazione trasognata di figure, alle nature morte, fino alla concreta pittura paesaggistica. Per documentare l’evoluzione stilistica di Karl Hofer e i suoi temi pittorici essenziali, sono messi a confronto lavori appartenenti a diverse fasi creative.

La vita e l’opera dell’artista tedesco furono intimamente legate alla Svizzera e, in particolare, al Canton Ticino, che divenne uno dei suoi soggetti paesaggistici più frequenti. Questa tematica è oggetto di una sezione speciale al piano superiore del Castello. Accompagna la mostra un catalogo E.A. Seemann Verlag, curato da Harald Fiebig e Ilse Ruch per conto della Fondazione per la cultura Kurt e Barbara Alten, con testi del curatore e di Doris Hansmann e un ricco corredo iconografico.

Cenni sulla vita e l’opera di Karl Hofer

Karl Hofer, nato a Karlsruhe nel 1878, si iscrisse nel 1897 alla Scuola d’arte del Granducato di Baden nella città natia e proseguì poi gli studi all’Accademia di Belle Arti di Stoccarda. La sua carriera fu influenzata dai soggiorni a Roma (1903-1908), dove subì l’influenza dell’Antichità e del Rinascimento, e a Parigi, dove ammirò le opere di Eugène Delacroix, Paul Cézanne ed El Greco, oltre a due lunghi viaggi nel sud dell’India.

Dopo il ritorno, la famiglia si trasferì a Berlino. Durante una vacanza in Francia, fu internato come nemico straniero allo scoppio della prima guerra mondiale. Rilasciato nel 1917, si stabilì a Zurigo e si dedicò alla pittura, maturando un interesse per l’espressionismo. Negli anni venti, raggiunse l’apice del successo con mostre internazionali, un incarico all’Accademia di Belle Arti di Berlino e un’intensa attività nel consiglio direttivo della Secessione di Berlino.

Durante il regime nazista, Hofer fu licenziato dall’Accademia e molte sue opere furono confiscate. Nel 1943, un bombardamento distrusse il suo atelier e gran parte del suo lavoro. Dopo la guerra, divenne una figura centrale nella ricostruzione culturale di Berlino, sebbene il suo stile subì un cambiamento significativo. Morì nel 1955 dopo un ictus.

Mostra “KARL HOFER. Figure, nature morte, paesaggi”