M9: il Museo del Novecento che racconta come è cambiata l’Italia

Abbiamo visitato a Mestre M9 il primo Museo che racconta il Novecento, ovvero la storia di tutti attraverso le piccole e grandi trasformazioni del secolo: dalla vita quotidiana ai grandi cambiamenti sociali, economici, ambientali e culturali. Tecnologie avanzate e installazioni immersive sono al servizio della narrazione per far conoscere il passato, comprendere il presente e immaginare il futuro. Nel Novecento la vita degli italiani è cambiata più che in tutti i secoli precedenti.

È stato il tempo dei totalitarismi, delle guerre mondiali e dei genocidi di massa, ma anche del liberalismo e della democrazia, dei movimenti collettivi, dello stato sociale e del benessere diffuso, del riconoscimento delle libertà e dei diritti civili. M9 racconta luci e ombre del secolo: una galleria di molteplici storie, contraddizioni e interrogativi.

L’architettura è stata realizzata dallo studio tedesco Sauerbruch Hutton con un progetto di rigenerazione urbana basato su un sistema di architetture – nuove e restaurate – perfettamente integrate nella città, nuovi spazi pubblici, accessi per una piena permeabilità dell’area e soluzioni ecosostenibili.

Il Novecento di M9 è una storia di tutti, un affresco collettivo in cui ciascuno può ritrovare se stesso e ricollocare all’interno dei grandi fenomeni storici la propria vita, quella dei nonni e dei genitori. Un museo interattivo da toccare ed esplorare, dove il vero protagonista è il visitatore, che può creare percorsi di visita sempre nuovi.

Il racconto della vita quotidiana mostra come sono cambiati i volti e i corpi degli italiani, le loro famiglie, i ruoli sociali e di genere, gli spazi domestici, le tecnologie e gli oggetti, gli abiti, gli alimenti, i luoghi di lavoro e i sistemi produttivi, il benessere complessivo raggiunto.

M9 – MUSEO DEL ‘900

Via Giovanni Pascoli 11

30171 Venezia Mestre