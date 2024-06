Maltempo e lago alto non fermano i tricolori di canottaggio: oltre 1000 atleti in gara alla Schiranna

Problema o opportunità? A giudicare dall’attività intorno al bacino remiero della Schiranna, il maltempo di questi giorni (previsto anche nel fine settimana) e il lago ben più alto del dovuto vengono affrontati con il piglio giusto: quello cioè di sfruttare la situazione per fare nuova esperienza e per dimostrare come una macchina ben rodata possa superare con slancio anche le difficoltà.

Sabato 22 e domenica 23 giugno sono infatti in previsione i Campionati Italiani di canottaggio per le categorie senior, pesi leggeri, under 19 e pararowing: una manifestazione che porta in città oltre mille alteti in rappresentanza di circa 100 società diverse da tutta Italia. Uno sforzo notevole a livello organizzativo che Varese Rowing – il comitato organizzatore locale degli eventi remieri – ha preso in carico confermandosi il più rilevante “promoter” del canottaggio nazionale.

«Abbiamo dovuto fare delle scelte e dei compromessi, vista la situazione del meteo e del lago, ma siamo pronti a mandare in scena l’ennesimo grande evento sul lago di Varese» spiega a poche ore dal via il direttore generale Pierpaolo Frattini. «Abbiamo dovuto rinunciare al montaggio delle tribune e faremo delle variazioni per le premiazioni, e del resto in queste condizioni era difficile fare diversamente. Però il campo di regata è in ordine e pronto per accogliere tutte le gare così come il parco Zanzi e il parcheggio che garantiscono tutto ciò che serve alle società per partecipare ai Campionati».

Alle gare non parteciperanno gli atleti della squadra olimpica che stanno completando la preparazione per Parigi, ma il campo degli iscritti resta di altissimo valore (ci saranno, per esempio, tutti gli azzurri under 23), tanto che i tricolori di Varese sono considerati una vetrina per molti talenti che nel prossimo quadriennio lavoreranno ai massimi livelli.

Le regate saranno anticipate oggi – venerdì pomeriggio – da quelle legate al progetto “Remare in libertà” che ha permesso a decine di giovani provenienti da situazioni di disagio (case famiglia, carceri minorili…) di avvicinarsi a questo sport. Per questa ragione a Varese era presente anche la dottoressa Rossana Ciuffetti, direttrice dell’area Sport Impact di Sport e Salute che ha promosso l’iniziativa. Un’ottantina gli atleti impegnati per una attività che va ben oltre il lato agonistico-sportivo.

Con i tricolori prosegue, alla Schiranna, un 2024 ad altissima intensità di eventi remieri iniziati con la prima tappa di Coppa del Mondo; i prossimi appuntamenti sono il Festival dei Giovani dal 5 al 7 luglio e i Campionati italiani U23, U17 ed Esordienti del 13 e 14 luglio. Il tutto tenendo presente la candidatura varesina ai Mondiali 2027 ufficializzata una settimana fa, per la quale si è spesa anche la Federazione presente anche oggi con il presidente Giuseppe Abbagnale e con il consigliere federale Fabrizio Quaglino. Con loro, e con Frattini, sono intervenuti anche l’assessore allo sport Stefano Malerba e Claudio Minazzi, vicepresidente della Canottieri Varese e vero e proprio “braccio armato” gialloazzurro a livello organizzativo.