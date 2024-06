Mensa, trasporto e pedibus: a Lavena Ponte Tresa aperte le iscrizioni ai servizi scolastici

Sono aperte da oggi le iscrizioni per i servizi scolastici per i bambini che frequentano o frequenteranno da settembre l’Istituto comprensivo di Lavena Ponte Tresa. Le iscrizioni, che resteranno aperte fino al 30 giugno, riguardano i servizi scolastici gestiti dal Comune: mensa, trasporto e pedibus.

Il Comune ricorda che le iscrizioni si possono fare solo on line, sul sito del Comune di Lavena Ponte Tresa, sezione Servizi scolastici e che occorre essere in possesso dello Spid o della Cie, la Carta d’identità elettronica.

L’iscrizione, obbligatoria per usufruire dei servizi, non dà diritto automaticamente al servizio richiesto, è una richiesta di iscrizione, verrà data successiva comunicazione di conferma.

In particolare i posti per il servizio mensa e per il trasporto sono limitati e potranno essere erogati solo alle famiglie in regola con i pagamenti pregressi relativi ai servizi stessi.

Nel caso in cui le domande di ammissione superino il numero dei posti disponibili, nella formulazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

Trasporto scolastico:

residenza presso la fermata più lontana dal plesso scolastico (fermata di Piacco, fermata di Via Luino oltre il civico 100, fermata di Lavena via Nordent);

frequenza della scuola primaria rispetto alla secondaria;

frequenza della scuola primaria rispetto alla secondaria; entrambi i genitori lavorano e assenza di rete familiare di appoggio;

rispetto dei termini di consegna dell’iscrizione

Mensa scolastica:

entrambi i genitori lavorano e assenza di rete familiare di appoggio;

residenza a distanza superiore a 1 km dalla scuola;

rispetto dei termini di consegna dell’iscrizione;

Nel caso in cui il numero di iscritti risulti ancora superiore al numero di posti, dopo l’applicazione dei criteri di priorità, verrà data precedenza agli alunni più piccoli. Verranno comunque prese in considerazione situazioni di particolare disagio familiare, valutate dai servizi sociali.

Sono previste tariffe agevolate e/o esenzioni per le famiglie in difficoltà, è necessario però avere un Isee valido al momento dell’iscrizione e allegarlo all’iscrizione stessa.

L’Ufficio Servizi Scolastici è a disposizione per ogni altra informazione e/o richiesta al numero 0332 524107 oppure al numero 339 8764842