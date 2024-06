Musica, sport e street food in riva al lago, a Porto Ceresio una giornata di festa con l’Arcobaleno di Nichi

Una giornata di sport, musica e divertimento per tutti in riva al lago. L’associazione L’Arcobaleno di Nichi sta organizzando “Swim & Rock”, una giornata di iniziative per tutta la famiglia a sostegno del progetto della Fondazione Giacomo Ascoli “Il Faro”, la palazzina desinata ad accogliere le famiglie dei bambini ricoverati per malattie oncoematologiche all’ospedale Filippo Del Ponte di Varese.

L’appuntamento è per sabato 29 giugno dalle 11 alle 24 in piazza Sant’Ambrogio a Porto Ceresio.

Tante le iniziative in programma. Per tutta la giornata ci saranno postazioni con truccabimbi e laboratori per i bambini, ma anche street food e la possibilità di sostenere l’associazione acquistando i prodotti “firmati” L’Arcobaleno di Nichi.

Dalle 15 alle 19, con partenza dalla sede della Canottieri, giri del lago Ceresio con le Lucie, le tradizionali imbarcazioni tipiche del lago, mentre dalle 19,30 alle 20,30 si potrà assistere all’esibizione di un mangiafuoco.

Il momento clou sarà l’arrivo a nuoto dell’atleta varesino Giorgio Riva, impegnato nella sfida dell’attraversamento a nuoto del lago, da Porlezza a Porto Ceresio, dove arriverà attorno alle 17, scortato da due Lucie.

Brianzolo per nascita e varesino per amore, Giorgio Riva è un ex apneista che negli ultimi anni ha sviluppato la passione per le grandi traversate: da Capraia all’Elba, dalla Corsica alla Sardegna, da Messina e Reggio Calabria e, in acque dolci, da Lecco a Colico. La nuova sfida di Giorgio Riva ha lo scopo benefico di sostenere L’Arcobaleno di Nichi e i bambini dell’oncoematologia pediatrica di Varese attraversando le acque del Ceresio, senza pinne né boccaglio, per circa 27 chilometri da Porlezza in Svizzera, sino a Porto Ceresio in Italia.

In serata spazio alla musica dal vivo dalle 21, sempre in piazza Sant’Ambrogio.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune e della Biblioteca di Porto Ceresio, della provincia di Varese e dell’Università dell’Insubria.

Qui la locandina con i dettagli del programma