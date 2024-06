Nuova sede per l’ufficio Monopoli per la Lombardia di Varese

Trasloco per l‘ufficio Monopoli per la Lombardia di Varese. Dal 3 giugno l’ufficio ha lasciato i locali di via Frattini 3 e si è trasferito all’attuale sede dell’Ufficio Dogane di Varese che si trova in viale Ippodromo, 9.

La sede è quella della “ex palazzina APT” che si trova a pochi passi dall’ingresso principale dell’ippodromo delle Bettole e che da tempo ospita il distaccamento di Varese della ADM, Agenzia Dogane e Monopoli.