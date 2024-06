Piano estivo all’ospedale di Varese: chiusure limitate in agosto

Sei letti di tipo chirurgico al sesto piano del monoblocco dell’ospedale di Varese tra il 5 e il 25 agosto e due letti di terapia intensiva generale dal primo luglio a metà settembre.

È il programma di chiusura estiva che la Sette Laghi ha definito per garantire il periodo di ferie a tutto il personale. Come aveva annunciato la direzione , non ci sarà contrazione dell’offerta di ricovero negli ospedali periferici della Sette Laghi.