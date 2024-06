Reguzzoni a Busto Arsizio: “Difenderò in Europa l’immenso valore di questo territorio”

L’ultimo atto nella sua Busto Arsizio della campagna elettorale di Marco Reguzzoni riempie la centralissima piazza Santa Maria. Arriva tanta gente per accompagnare nell’ultimo miglio il candidato di Forza Italia alle Europee che, da presidente dell’Associazione “I Repubblicani”, ha scelto di tornare in campo dopo dodici anni di assenza dalla politica attiva.

«Sono tornato perché voglio fare qualcosa di concreto per dare ai nostri figli un futuro migliore di quello a cui sembrano destinati da una politica inconcludente», spiega Reguzzoni, accompagnato dallo stato maggiore del partito nel Varesotto. «Forza Italia ha deciso di scommettere su una sfida in cui credo fortemente, che parte dalla visione di un’Europa in cui si difendono le imprese, i lavoratori e il nostro potere d’acquisto da una concorrenza sleale che non dà tregua».

L’imprenditore bustocco ripercorre i temi che gli sono cari: la tutela del Made in Italy, un sostegno ai bisogni infrastrutturali del Nord, ma anche il rilancio della rete aeroportuale a Nord Ovest e una serie di interventi di natura sanitaria. Parla pure di immigrazione e ripete: «Sono tutte partite che vanno giocate a Bruxelles».

Reguzzoni racconta il suo contratto con gli elettori, ovvero dodici impegni precisi assunti per rendere misurabile il futuro lavoro al parlamento europeo. «Lo faccio davanti a questo bellissimo santuario di Santa Maria, emblema delle bellezze di un territorio che dobbiamo proteggere e valorizzare, anche collaborando con i nostri Comuni, che secondo la mia visione federalista sono l’ente di riferimento per i cittadini. Non farò come la Lega che è rimasta all’opposizione a urlare, andrò in Europa per stare sui tavoli decisionali nel PPE, perché il mio desiderio è cambiare le cose».

A lanciare la corsa di Reguzzoni a Busto Arsizio ci sono appunto i vertici forzisti. Il vicesegretario regionale Giuseppe Taldone parla di «un candidato che porta avanti con competenza e tenacia le istanze che sono di tutti noi». Simone Longhini, a capo della segreteria provinciale, si aspetta «un risultato eclatante, ancor più in questa provincia che si è subito stretta attorno a Marco. Ogni giorno non facciamo che raccogliere pareri positivi e grandi consensi».

Per Laura Rogora, coordinatrice bustocca di Forza Italia, «in queste settimane abbiamo lavorato tanto e bene per centrare il risultato sperato. Ora la sensazione è che davvero Reguzzoni potrà andare al parlamento europeo a portare la voce del territorio».