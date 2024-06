Risveglio sotto la neve al rifugio Cai Somma Lombardo in Val Formazza

Nevica al Rifugio Somma in Alta Val Formazza. L’estate non vuole proprio arrivare e, a 2.561 metri d’altezza, le temperature restano quelle da fiocchi bianchi.

Questa mattina il rifugio, che si affaccia sulle maestose cime che fanno da cornice al Lago Sabbionisi, è risvegliato imbiancato nel suo primo weekend di riapertura. Da giorni i volontari stanno lavorando per far partire la stagione estiva ma due fiocchi non spaventano: “Ma sì, ancora un po’ di neve? Ci sta!”