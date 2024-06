Saronno decora con un grande olivo per decorare piazzale Santuario 

Un olivo centenario per decorare piazzale Santuario è la scelta dell’amministrazione comunale di Saronno per riempire la grande aiuola presente di fronte all’edificio che ospita normalmente il consiglio comunale cittadino.

La messa a dimora della pianta arriva dopo l’abbattimento nello scorso dicembre del faggio lì presente, il cui stato di salute ne aveva richiesto la rimozione.

“Dopo la bonifica e preparazione del terreno effettuata nei mesi scorsi e la predisposizione della grande buca nell’aiuola operata la scorsa settimana, da ieri una nuova pianta fa bella mostra di se nel piazzale del Santuario – spiegano dall’amministrazione comunale -. Un olivo centenario, dal fusto importante e compatto e due rami ricchi di fronde protesi verso il cielo, emblema di pace e di serenità, posto tra il simbolo per eccellenza dell’architettura religiosa della nostra città e quello dell’edificio civile del Consiglio comunale. Una pianta molto importante, frutto di una ricerca attenta e lunga in vivaio è stata donata e messa a dimora grazie al contributo del Centro del Verde Toppi di Origgio e del Centro Fusetti di piazzale Santuario a Saronno, che hanno voluto così contribuire alla riqualificazione di un luogo molto caro a loro, a tutta la città e all’Amministrazione che li ringrazia per questo gesto”.

“Una pianta simbolo, iconica, ma anche molto adatta a resistere ai sempre più frequenti e avversi cambiamenti climatici che vedono l’alternarsi di periodi di tempesta e grande piovosità ad altri di siccità estrema – concludono -. L’augurio è che l’iniziativa di questi due imprenditori non rimanga isolata, nella speranza che questa nuova e bella pianta sia apprezzata, rispettata e amata da tutti”.