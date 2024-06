Sicurezza nelle stazioni ferroviarie e del Tpl. Giovedì la firma del protocollo in Prefettura a Varese

Promuovere la sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie, alle fermate, aree di sosta del trasporto pubblico locale collettivo e individuale e per il contrasto all’esercizio abusivo dell’attività di taxi. Lo prevede il contenuto di un accordo tra enti e istituzioni oggetto di una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, di concerto con l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

Oltre a Regione Lombardia, i soggetti interessati dallo schema di accordo sono Prefettura di Varese, Trenord, Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Ferrovie Nord S.P.A., Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese e i comuni Capofila di Varese, Busto Arsizio e Gallarate. Le attività di controllo inizieranno nel mese di luglio e andranno avanti fino a dicembre.

L’assessore La Russa sottolinea come in passato, a Varese, si siano ottenuti ottimi risultati con interventi di sicurezza integrata: «Nelle scorse settimane, durante la riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza, convocato a Saronno dal prefetto Salvatore Pasquariello per discutere anche della sicurezza nelle stazioni ferroviarie – ha affermato l’assessore La Russa –, avevamo preannunciato l’imminenza di questo provvedimento che negli ultimi due anni ha fatto registrare ottimi risultati. Lo riproponiamo, quindi, con un contributo di 60.000 euro, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle aree delle stazioni e consentire di prevenire e contrastare comportamenti violenti e incivili. Episodi frequenti che si verificano soprattutto nelle ore serali, sulle tratte di percorrenza dei treni locali gestite dalla società RFI e nelle aree limitrofe alle stazioni. Grazie al protocollo – ha concluso – ci saranno, inoltre, maggiori controlli alle fermate e nelle aree di sosta del trasporto pubblico locale e saranno svolti servizi ad hoc per il contrasto del fenomeno dell’abusivismo dei taxi».

«Giovedì saremo in Prefettura a Varese per la sottoscrizione dell’accordo e, successivamente, non escludo possa instaurarsi un dibattito sull’opportunità di aprire un nuovo punto della Polfer nella stazione di Saronno. È chiaro che l’evolversi dei fenomeni criminosi e della loro localizzazione impone una ridistribuzione delle forze in campo e dei presidi territoriali», conclude La Russa.