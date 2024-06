Sposi al seggio a Castelveccana, il voto nel giorno delle nozze per Alessandro e Alessandra

Votare nel giorno più bello della propria vita? Alessandro e Alessandra lo hanno fatto, a Castelveccana, dove abitano e dove sono convolati a nozze questa mattina, sabato 8 giugno.

È anche giorno di votazioni, sia per le elezioni europee e per le amministrative. Così dopo le nozze, tessera elettorale alla mano, i novelli sposini sono andati al seggio ancora vestiti lei in bianco e lui in abito da cerimonia e hanno votato con tanto di sorrisi e foto di rito. Poi la festa, meritata.