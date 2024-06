Un gazebo in centro per annunciare il ritorno della Fiera dell’Economia Solidale, per la prima volta a Varese

A distanza di 10 anni dall’ultima edizione, torna ‘Alla FIERA del DES’, fiera provinciale dell’Economia Solidale, per la prima volta a Varese, nella meravigliosa cornice dei Giardini Estensi.

A organizzare la manifestazione è il Distretto di Economia Solidale di Varese (DES Va), associazione che dal 2005 promuove l’economia solidale della nostra provincia.

«Era da tanto tempo che sognavamo di riproporre la fiera al territorio; il sostegno economico di Fondazione Cariplo e il patrocinio del Comune di Varese ci hanno dato la giusta carica per provarci quest’anno – commenta Marco Bonetti, presidente del DES Varese – Immensa poi la soddisfazione quando abbiamo visto arrivare l’adesione di 80 espositori, la capienza massima che ci eravamo dati».

Per lanciare la Fiera del Des, che si terrà domenica 16 giugno (Con mostra mercato dalle 10 alle 19,30 e spettacolo di danze popolari alle 21), nella giornata di sabato 8 gli organizzatori hanno tenuto un banchetto in corso Matteotti «Per un’associazione come la nostra i costi organizzativi di una fiera sono onerosi, per questo abbiamo organizzato una estrazione a premi di autofinanziamento, principalmente con prodotti del territorio, e abbiamo venduto i biglietti in corso Matteotti. Il primo premio è uno chef a domicilio: più precisamente il “Cuoco a chilometro vero” Salvatore Palmeri. Un professionista esperto conoscitore di tante realtà agricole varesine, che cucina delle vere delizie raccontando prodotti e territorio».

COS’E’ L’ECONOMIA SOLIDALE

L’economia solidale è un modello economico che promuove pratiche di produzione, distribuzione e consumo basate su principi di equità, sostenibilità e solidarietà. Si concentra sul benessere delle persone e delle comunità, piuttosto che sul profitto, incoraggiando la cooperazione, l’inclusione sociale e il rispetto per l’ambiente.

La fiera del DES sarà un’opportunità per incontrare le varie realtà locali dell’economia solidale, dal commercio equo alle cooperative agricole sociali, passando per il turismo responsabile e la moda etica, la tutela dei diritti umani e dell’ambiente, con uno sguardo attento anche all’energia rinnovabile e alla mobilità sostenibile.

COS’È DES VA, IL DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE DI VARESE

Il DES Va ETS è un’associazione attiva sul territorio varesino dal 2005. Conta tra i suoi soci Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), botteghe di commercio equo, cooperative sociali, aziende agricole, associazioni, artigiani, professionisti.

Il distretto si propone di sperimentare e consolidare forme di economia solidale attraverso lo sviluppo di una rete solidale locale, la promozione della cultura sulle tematiche connesse e l’elaborazione di progetti e attività a sostegno delle realtà locali. L’obiettivo è creare sistemi di produzione, distribuzione e consumo basati sui principi dell’economia solidale, che antepongono il valore delle persone e delle relazioni al profitto, rispettano i diritti umani e la legalità, e tutelano l’ambiente e la biodiversità.Il sogno del DES Va è che si realizzi un’economia di pace che favorisca il buon vivere di tutti.

Per maggiori informazioni:

www.des.varese.it

www.allafieradeldes.it