Vita indipendente, nel Saronnese al via il progetto “Percorsi di autonomia per persone disabili”

Entrano nel vivo i due progetti “Percorsi di autonomia per persone disabili” -promossi dal Comune di Saronno in qualità di capofila dell’Ambito territoriale di cui fanno parte oltre a Saronno i Comuni di Uboldo, Origgio, Cislago, Gerenzano e Caronno Pertusella- con l’obiettivo di incentivare i processi di de-istituzionalizzazione e di autonomia delle persone con disabilità.

I progetti finanziati dall’Unione europea con le risorse del Next generation Eu puntano a coinvolgere complessivamente 24 persone con disabilità di età compresa preferibilmente tra i 18 e i 35 anni, per favorire percorsi di vita indipendente.

I progetti hanno preso il via ufficialmente a fine 2022 con l’individuazione dei primi beneficiari e con la costituzione dell’équipe multidisciplinare, il cui compito è quello di accompagnare le persone con disabilità nel percorso di “uscita” dall’abitazione dei genitori o dalle strutture residenziali cosiddette leggere.

In questi mesi sono stati avviati sia i momenti di formazione a favore dell’équipe multidisciplinare (con il supporto di LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità) sia la progettazione sul territorio a favore dei beneficiari del progetto in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore (cooperativa sociale Arcoiris, cooperativa sociale Dandelion, cooperativa sociale Rembrandt, Ozanam cooperativa sociale di solidarietà, Granello don Luigi Monza cooperativa sociale, associazione Lavoro e Integrazione onlus).

Le abitazioni dove verranno realizzati i percorsi di vita indipendente verranno messi a disposizione dagli enti locali e dalle realtà del terzo settore coinvolti: a Saronno sono già stati individuati più appartamenti idonei. Ai beneficiari verranno forniti dispositivi ICT e strumentazione domotica per assicurare le migliori condizioni possibili di autonomia. Verranno inoltre attivati percorsi di formazione e/o competenze digitali, tirocini con l’obiettivo dell’inserimento lavorativo.

Il progetto verrà ufficialmente presentato alla cittadinanza a Saronno, presso l’Auditorium “Aldo Moro”, giovedì 4 luglio, dalle ore 18 alle ore 20, durante l’incontro “Anche tu puoi!”. Dopo i saluti del presidente dell’assemblea dei Sindaci dell’Ambito Augusto Airoldi, interverranno Ilaria Pagani (assessore Coesione sociale, servizi alla persona politiche per le famiglie del comune di Saronno) che presenterà il progetto, Davide Motto (Fondazione Idea Vita) e Giovanni Merlo (direttore LEDHA). A concludere la serata, la testimonianza di una persona con disabilità che ha già avviato il proprio percorso di vita indipendente.

Per le persone con disabilità che risiedono nei Comuni dell’ambito di Saronno e per i loro familiari, l’incontro “Anche tu puoi!” rappresenta un’occasione preziosa per muovere i primi passi verso un percorso di vita indipendente, per conoscere quali strumenti e supporti vengono messi a disposizione.