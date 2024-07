1^ Randonnée Il Faro: pedalando per sostenere la Fondazione Giacomo Ascoli

Il 14 luglio 2024 si terrà la prima edizione della Randonnée Il Faro, un evento ciclistico organizzato nella splendida cornice dei 7 laghi della Provincia di Varese. Questa manifestazione benefica, che offre due percorsi di 116 km e 76 km, è dedicata a sostenere la Fondazione Giacomo Ascoli e il progetto Il Faro, che si impegna a offrire ospitalità ai familiari dei bambini oncologici.

Dettagli dell’Evento

La partenza è prevista per le ore 7.00 presso Cascina Marianin ad Arcisate, con la possibilità di partire alla francese dalle 8:00 alle 8:45. Tutti gli iscritti riceveranno un pacco gara e i primi 100 iscritti riceveranno anche un paio di calze Assos.

Percorso e Punti di Ristoro

Durante il percorso, i partecipanti avranno a disposizione due punti ristoro situati in due agriturismi differenti. Al termine della gara, è previsto un pasta party presso la Cascina Marianin, accompagnato da musica e bancarelle con venditori di prodotti locali e non solo.

Iscrizioni e Informazioni

Per iscriversi alla Randonnée Il Faro, è possibile visitare il sito web api.endu.net e seguire le istruzioni. L’evento rappresenta un’opportunità unica per combinare la passione per il ciclismo con la solidarietà, contribuendo a una causa di grande importanza per la comunità.

Conclusione

La Randonnée Il Faro promette di essere una giornata indimenticabile per tutti i partecipanti, che potranno godere delle bellezze naturali della Provincia di Varese e allo stesso tempo sostenere un’iniziativa benefica fondamentale per le famiglie dei bambini oncologici. Non mancate a questo appuntamento speciale, dove sport e solidarietà si incontrano per fare la differenza.

