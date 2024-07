A Busto Arsizio il rispetto per gli animali si impara a scuola

Nel suo progetto educativo la scuola Tommaseo di Busto Arsizio conferma l’importanza del rapporto con gli animali domestico. È questo l’annuncio dell’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio, che tra le altre cose ricopre il ruolo di CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione) del CTS (Centri Territoriali di Supporto) di Varese.

Tra le molteplici attività svolte per l’anno scolastico 2023/2024 e che si rinnova per l’anno scolastico 2024/2025 vi è quella della Pet Therapy.

La Pet Therapy, com’è noto, riguarda un insieme di attività costruite sulla presenza di operatori certificati e cani addestrati. La progettualità attiene a una visione del rapporto uomo-animale, dove nello scambio reciproco il cane diventa un referente nella relazione tale da promuovere un processo di cambiamento nella persona, le dinamiche cambiano promuovendo armonia, coesione positive.

L’iniziativa, spiega la scuola, “è nata in quanto la Scuola Tommaseo è cosciente dell’importanza della relazione con gli animali, e a maggior ragione di questa negli interventi di terapia assistita, in quanto favorisce e stimola le risposte biochimiche, psicologiche e relazionali le quali contribuiscono a migliorare le funzioni cognitive, stabilizzano l’emotività, da qui sono preziose nelle fasi di apprendimento dei bambini”.

Ed è così che è nato ed è stato realizzato nell’I.C. “Nicolò Tommaseo” il Progetto AUT-OUT promosso dall’Amministrazione Comunale con i fondi a valere sul “Fondo per l’Inclusione delle persone con disabilità – legge 21 maggio 2021, n. 69, relativo al programma operativo regionale”.

Per tutto l’anno scolastico una delle palestre della Scuola è stata il sito della Pet Therapy by Scuola Tommaseo. Il progetto della Pet Therapy, al momento ha durata biennale, da qui anche la realizzazione per l’anno scolastico 2024/2025, e si è svolto tutti i giovedì in orario antimeridiano.