A chi sono intitolati gli aeroporti in Italia e nel Mondo?

L’idea di intitolare a Silvio Berlusconi l’aeroporto di Milano Malpensa non può non far discutere. C’è chi è a favore e chi è fermamente contrario, chi ne esalta la figura imprenditoriale e politica, chi ne critica i tanti lati oscuri della sua carriera, i processi e le condanne.

Al di là dell’opportunità o meno di questa intitolazione (tema sul quale sicuramente torneremo), facciamo il punto su quali sono le personalità alle quali sono intitolati gli aeroporti in Italia e nel mondo.

Si trovano grandi personaggi storici, intellettuali, artisti, uomini politici, ma anche donne, regine, principesse e attiviste che hanno influito sulla storia dei rispettivi Paesi.

Ecco una panoramica degli aeroporti italiani e delle figure a cui sono intitolati

L’Aeroporto Leonardo da Vinci (Roma-Fiumicino) è intitolato al genio rinascimentale Leonardo da Vinci, è il principale aeroporto di Roma e il più trafficato d’Italia; l’Aeroporto Galileo Galilei (Pisa) rende omaggio al celebre scienziato pisano Galileo Galilei, noto per le sue scoperte in astronomia e fisica; l’Aeroporto Marco Polo (Venezia) porta il nome del famoso esploratore veneziano, Marco Polo, conosciuto per i suoi viaggi in Asia; l’Aeroporto Cristoforo Colombo (Genova) è intitolato al navigatore genovese Cristoforo Colombo, celebre per la scoperta dell’America; l’Aeroporto Karol Wojtyla (Bari) è dedicato a Papa Giovanni Paolo II, nato Karol Wojtyla; l’Aeroporto Federico Fellini (Rimini) rende omaggio al celebre regista italiano Federico Fellini, figura di spicco nel cinema mondiale.

E ancora: l’Aeroporto Vincenzo Bellini (Catania) è dedicato al compositore catanese Vincenzo Bellini, famoso per le sue opere liriche; l’Aeroporto Sandro Pertini (Torino-Caselle) è intitolato a Sandro Pertini, il settimo Presidente della Repubblica Italiana, partigiano ed esponente del partito socialista, unico altro politico oltre al (futuro) aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi; l’Aeroporto Antonio Canova (Treviso) è intitolato allo scultore neoclassico Antonio Canova, noto per le sue opere raffinate e dettagliate; l’Aeroporto Guglielmo Marconi (Bologna) è dedicato a Guglielmo Marconi, inventore e premio Nobel per la fisica, noto per i suoi contributi alla telegrafia senza fili; l’Aeroporto Vincenzo Magliocco (Comiso) è intitolato al generale e aviatore Vincenzo Magliocco. E l’Aeroporto di Palermo è ufficialmente intitolato a Falcone e Borsellino, in onore dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due giudici italiani celebri per il loro impegno nella lotta contro la mafia siciliana, che li ha resi simboli della giustizia e del coraggio in Italia e nel mondo.

Aeroporti Intitolati a Grandi Personalità nel Mondo

Anche gli aeroporti di tutto il mondo sono spesso intitolati a figure storiche, culturali e politiche di grande rilievo, offrendo un omaggio permanente a queste personalità. Ecco una panoramica di alcuni dei principali aeroporti e delle curiosità legate ai loro nomi:

Aeroporti negli Stati Uniti

O’Hare International Airport (Chicago): intitolato a Edward “Butch” O’Hare, un asso dell’aviazione della Seconda Guerra Mondiale che ricevette la Medaglia d’Onore per il suo eroismo; Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport: prende il nome da due ex sindaci di Atlanta, William B. Hartsfield e Maynard Jackson, che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo della città e del suo aeroporto; LaGuardia Airport (New York): intitolato a Fiorello LaGuardia, sindaco di New York dal 1934 al 1945, noto per le sue riforme progressiste e per aver migliorato la qualità della vita urbana

Aeroporti in Europa

Aeroporto Charles de Gaulle (Parigi): prende il nome dal generale Charles de Gaulle, leader della Francia Libera durante la Seconda Guerra Mondiale e primo presidente della Quinta Repubblica francese; Aeroporto Cristiano Ronaldo (Madeira, Portogallo): dedicato al famoso calciatore Cristiano Ronaldo, originario di Madeira, che è stato riconosciuto come uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi e ancora in attività

Aeroporti in Asia

Indira Gandhi International Airport (New Delhi): intitolato a Indira Gandhi, la prima e unica donna a ricoprire il ruolo di Primo Ministro dell’India, assassinata nel 1984 dai suoi stessi guardie del corpo

Beirut Rafic Hariri International Airport (Libano): prende il nome dall’ex Primo Ministro Rafic Hariri, che fu assassinato in un attentato nel 2005

Aeroporti in Africa e Medio Oriente

Jomo Kenyatta International Airport (Nairobi, Kenya): Dedicato al primo Presidente del Kenya indipendente, Jomo Kenyatta, una figura chiave nella lotta per l’indipendenza del paese

Queen Alia International Airport (Amman, Giordania): intitolato alla regina Alia al-Hussein, terza moglie del re Hussein di Giordania, conosciuta per il suo impegno umanitario e per i diritti delle donne

Aeroporti in America Latina

Aeroparque Jorge Newbery (Buenos Aires, Argentina): prende il nome dal pioniere dell’aviazione Jorge Newbery, noto per i suoi numerosi voli con il pallone aerostatico e per essere stato uno dei primi aviatori del paese

Gli Aeroporti intitolati a personalità femminili in Italia e nel Mondo

Aeroporto Maria Montessori (Ancona-Falconara): dedicato alla famosa educatrice e medico Maria Montessori, nota per il suo metodo educativo innovativo applicato in tutto il mondo.

Indira Gandhi International Airport (New Delhi, India): intitolato alla prima donna Primo Ministro dell’India, Indira Gandhi, che ha avuto un impatto significativo sulla politica indiana e internazionale

Queen Alia International Airport (Amman, Giordania): dedicato alla regina Alia al-Hussein, conosciuta per il suo impegno nel campo delle arti, dell’educazione e dei diritti delle donne

Sabiha Gökçen International Airport (Istanbul, Turchia): prende il nome da Sabiha Gökçen, la prima donna pilota di caccia al mondo e una delle prime aviatrici turche

Mother Teresa International Airport (Tirana, Albania): dedicato a Madre Teresa di Calcutta, una delle figure più rispettate nel campo della carità e dell’assistenza umanitaria

Princess Juliana International Airport (Sint Maarten, Caraibi): intitolato alla regina Juliana dei Paesi Bassi, nota per il suo regno durante un periodo di cambiamenti significativi nei Paesi Bassi

Maria Montez International Airport (Barahona, Repubblica Dominicana): dedicato all’attrice dominicana Maria Montez, famosa per i suoi ruoli nei film di Hollywood degli anni ’40

Devi Ahilyabai Holkar Airport (Indore, India): intitolato alla regina Ahilyabai Holkar, famosa per il suo governo giusto e per il suo impegno nella costruzione di templi e strade

Tenerife South Airport – Reina Sofía (Isole Canarie, Spagna): intitolato alla regina Sofia di Spagna, nota per il suo impegno umanitario attraverso la Queen Sofía Foundation

Queen Tamar Airport (Georgia): dedicato a Tamar la Grande, la prima donna a governare il Regno di Georgia durante la sua età d’oro