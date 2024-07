All’Ecoplanetario di Tradate “Dalle nebulose ai buchi neri”

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e condotta e gestita da AstroNatura Cooperativa Sociale

Un appassionante viaggio che ci permetterà di seguire una stella dalla sua nascita sino alla sua spettacolare fine viaggiando tra giganti rosse, nane bianche, pulsar e buchi neri!

Scopri tutte le possibilità di visita del centro didattico scientifico e non perderti il nuovo viaggio nell’ecoplanetario!

Partecipazione gratuita (escluso ecoplanetario che è a pagamento) – prenotazione obbligatoria.

ECCO COSA VI ASPETTA:

Viaggio in EcoPlanetario (unica attività a pagamento)

Sentiero Natura (percorribile con visita gratuita guidata con le GEV del Parco Pineta o in autonomia)

Osservatorio Astronomico (visita guidata da prenotare in loco) Visita realizzata con il contributo del Comune di Tradate.

Striscia sensoriale a piedi nudi

Sentiero della Magia del Bosco

Campo sperimentale di Orienteering

Sentiero F.A.T.A.

Percorso del Sistema Solare

LibroGame Live “La Selva del Fato”

FitoSafari Fotografico

Scopri tutti i dettagli al seguente link: https://www.centrodidatticoscientifico.it/Centro

COSA FARE PER PARTECIPARE?

1. Effettua la prenotazione on-line.

2. Presentati all’ingresso. Non è necessario stampare alcun biglietto, basta comunicare il cognome riportato nella prenotazione al personale al cancello.

Goditi le attività che preferisci, rispetta le prescrizioni di sicurezza e buon divertimento!

COSA PORTARE CON SÉ?

1. uno smartphone con batteria carica ;

2. una merenda da consumare in mezzo al prato su un telo o usufruendo di uno dei tavoli da pic-nic