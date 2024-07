Aperitivo in Musica con il Corpo Musicale Santa Cecilia a Rovello Porro

Si rinnova l’atteso appuntamento con il tradizionale concerto estivo del Corpo Musicale Santa Cecilia di Rovello Porro, che quest’anno si presenta in una veste completamente nuova. Per la prima volta, infatti, la banda si esibirà in uno speciale

“aperitivo in musica”.

L’evento è in programma per sabato 13 luglio alle ore 18.30 presso l’oratorio San Giuseppe di Rovello Porro. Questa inedita location farà da cornice a uno spettacolo coinvolgente e ricco di energia, che ripercorrerà le più celebri colonne sonore della

storia del cinema.

Dai classici Disney alle epiche musiche de “Il Signore degli Anelli” e “Pirati dei Caraibi”, passando per le emozionanti melodie de “Il Gladiatore”, l’allegria di “Sister Act” e la suggestione de “L’Ultimo dei Mohicani”, il Corpo Musicale Santa Cecilia, diretto dal maestro Luca Carnelli, è pronto a regalare al pubblico un viaggio indimenticabile tra le note più amate del grande schermo. Ad arricchire lo spettacolo, le splendide coreografie delle majorettes, che renderanno la serata ancora più magica.

Reduci dei recenti successi “fuori porta”, come la sfilata per le vie di Como in occasione dell’evento “Bande in Piazza” organizzato dalla sezione locale di Anbima (Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome), la banda e le majorettes si preparano ora a regalare nuove emozioni al pubblico di casa.