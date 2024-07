A Vergiate brilla la “Costellazione Leonardo”: giovani menti alla scoperta dell’aerospazio

È partito da Vergiate il tour di sei tappe del progetto per l’inclusione sociale ed educativa delle nuove generazioni “Italia Brilla – Costellazione Leonardo”, realizzato da Leonardo, il gruppo industriale tra le principali realtà mondiali nel settore aerospazio, difesa e sicurezza, in collaborazione con l’associazione no profit Cielo itinerante. Obiettivo dell’iniziativa è offrire ai bambini, sia maschi e che femmine, di età compresa fra i 9 e i 12 anni, soprattutto a quelli più svantaggiati, l’opportunità di sviluppare capacità cognitive, approccio critico e creatività attraverso attività Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) per sviluppare competenze chiave per essere protagonisti di un futuro sostenibile.

L’iniziativa ha preso avvio il 10 luglio e proseguirà fino ad ottobre, facendo tappa presso i principali siti italiani di Leonardo, tra nord, centro e sud. A Vergiate un centinaio di bambini, figli di dipendenti di Leonardo o provenienti da organizzazioni locali dedicate al cambiamento sociale, sono stati accolti, insieme ai loro accompagnatori, dai rappresentati di Leonardo nella sala auditorium del sito, con una merenda di benvenuto.

Dopo una breve presentazione dell’azienda da parte del capo stabilimento di Vergiate, Gabriele Straulino, e del responsabile delle risorse umane di sito, Valeria Crespi Colombo, i giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di effettuare una visita guidata dello stabilimento, in particolare all’interno degli hangar di Final Assembly Line (FAL) e di Flight Line e presso la linea volo, dove un elicottero AW109 GrandNew era esposto in mostra statica.

I partecipanti hanno potuto apprendere dal pilota collaudatore di Leonardo, il comandante Marco Feller, il funzionamento dell’elicottero dal punto di vista del pilotaggio, nonché scoprire tutte le operazioni che solitamente si compiono dall’inizio alla fine di una missione di volo. Terminata la visita dello stabilimento, gli ospiti sono ritornati nella sala auditorium, dove hanno assistito ad un intervento sulla sostenibilità e lo spazio, hanno partecipato a laboratori didattici interattivi “Earth in a bubble” e “Astrokids, astronauti per un giorno” e si sono dedicati all’osservazione guidata del sole, prima di recarsi in mensa per una pizzata.

L’esperienza aerospaziale si è quindi conclusa intorno alle ore 22, con l’osservazione di un magnifico cielo stellato con telescopi professionali.

Costellazione Leonardo è un progetto del Piano di sostenibilità di Leonardo che nasce per rafforzare l’impatto sociale del gruppo e il suo legame con il territorio attraverso la condivisione della cultura scientifica e tecnologica distintiva degli stabilimenti e delle persone che vi lavorano, per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’Aerospazio, facendo leva sull’inclusione, con una particolare attenzione alle bambine, allo scopo di ridurre gap culturali e costruire un futuro di pari opportunità.