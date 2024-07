Cathy La Torre non sarà alla festa dell’Unità alla Schiranna di Varese

È stato annullato l’incontro con Cathy La Torre previsto per questo pomeriggio. Per motivi di salute l’attivista e avvocata non sarà presente questo pomeriggio, mercoledì 10 luglio, alle 18.30, nell’Area Feste Schiranna in via Vigevano 26, a Varese dove era attesa per presentare il suo libro “Non è normale” in cui affronta il tema della violenza, sottolineando come “Se è violenza non è amore. È reato.”