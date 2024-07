Da Regione oltre 700.000 euro alla provincia di Varese per proteggere i boschi dagli incendi

Oltre 700.000 euro in arrivo in provincia di Varese per le attività antincendio boschivo. Sono stati stanziati da Regione Lombardia 8 milioni di euro a favore delle Comunità Montane, delle Province, della Città Metropolitana di Milano e degli Enti gestori di Parchi e riserve regionali. I fondi sono destinati a coprire i costi di equipaggiamento, addestramento, assicurazione e rimborso spese delle squadre di volontariato, nonché a realizzare opere e interventi per migliorare la difesa contro gli incendi boschivi.

I contributi saranno assegnati per coprire le spese di gestione e funzionamento del Servizio locale Antincendio Boschivo (AIB) e per l’acquisto di mezzi, attrezzature e opere AIB.

Gli 8 milioni sono stati così distribuiti:

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 721.204,36 euro

BERGAMO 1.410.103,12 euro

BRESCIA 1.784.151,12 euro

COMO 964.256,75 euro

LECCO 676.630,13 euro

LODI 98.639,61 euro

MANTOVA 79.957,87 euro

MONZA BRIANZA 84.893,22 euro

PAVIA 345.848,24 euro

SONDRIO 1.147.363,05 euro

VARESE 716.952,49 euro

TOTALE 8.030.000,00 euro.

«Questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa – sottolinea l’impegno della Regione Lombardia nel sostenere le attività antincendio boschivo, garantendo risorse adeguate per la protezione del territorio e la sicurezza dei cittadini. Questa misura rappresenta un passo fondamentale per garantire che le nostre squadre di volontariato siano adeguatamente equipaggiate e preparate per affrontare sfide delicate. Siamo convinti che, grazie a questo sostegno, le squadre di volontariato potranno operare in modo ancora più efficace, contribuendo alla salvaguardia del nostro prezioso patrimonio ambientale e alla sicurezza delle nostre comunità. Ringraziamo tutti i volontari per il loro impegno e dedizione, e continueremo a supportarli con tutte le risorse necessarie per affrontare al meglio le emergenze. Regione Lombardia continuerà a lavorare quotidianamente per garantire un futuro più sicuro e protetto per tutti i suoi cittadini».