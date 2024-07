Dall’assestamento di bilancio 400mila euro per le strade e nuove assunzioni in Comune a Rescaldina

Via libera durante l’ultima seduta consiliare all’assestamento di bilancio a Rescaldina, che permetterà a Piazza Chiesa di utilizzare una parte dell’avanzo di amministrazione per la manutenzione delle strade e per l’assunzione di nuovo personale in Comune.

«Il bilancio si è dovuto far carico di elementi esterni di assoluta rilevanza voluti dai Governi centrali degli ultimi anni, ai quali abbiamo dovuto far fronte con tagli alle nostre spese correnti per restituire due componenti di spending review che lo Stato ha deciso di far gravare sul Comune – ha spiegato l’assessore al Bilancio Gianluca Crugnola a valle del consiglio comunale -. Abbiamo quindi dovuto effettuare economie per circa 68mila euro annui complessivi, oltre che rinunciare a fondi accantonati per 50mila euro annui sui risparmi effettuati da una gestione oculata dei trasferimenti Covid, che ora lo Stato ci richiede invece indietro».

Al netto delle criticità, l’assestamento di bilancio ha lasciato comunque margine all’amministrazione per due interventi di «importanza primaria». «Con l’assestamento, applicando una parte dell’avanzo di amministrazione, sono stati stanziati 400mila euro per la manutenzione delle strade – ha aggiunto Crugnola -. Un investimento importante che ci permetterà di intervenire in particolare sull’asfaltatura di strade che da tempo richiedono un intervento (che non è stato possibile realizzare prima a causa dell’erosione dei fondi per l’aumento di bollette e materie prime che anche il Comune, come tutti i cittadini, ha subito) e sulla realizzazione di incroci rialzati in alcuni punti del paese dove si è rilevata una criticità dovuta alla alta velocità delle auto, soprattutto in orario serale, o alla pericolosità degli incroci stessi».

«Grazie alle risorse stanziate con questo assestamento sarà possibile poi investire sulla dotazione di personale – ha concluso il vicesindaco -, poiché siamo convinti che solo con un numero adeguato di addetti si possano garantire i servizi e si possa mettere in condizione i dipendenti di lavorare bene, di controllare i servizi dati in appalto esternamente e di cercare bandi che portino ulteriori risorse al Comune. Per questo abbiamo previsto diverse nuove assunzioni, che vadano a potenziare diversi settori dell’ente: Lavori Pubblici, Servizi Sociali, Ragioneria e Tributi, Anagrafe».