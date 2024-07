Dall’intelligenza artificiale al “digital twin”: Its Incom forma gli specialisti dell’innovazione

L’evoluzione tecnologica e l’intelligenza artificiale stanno rivoluzionando non solo il nostro modo di vivere, ma soprattutto di lavorare. Imparare a padroneggiare l’innovazione è diventato essenziale. I corsi proposti dalla Fondazione ITS Incom Academy in ambito di “digital transformation” formano professionisti in due settori chiave.

Il primo è il corso di Digital Twin, che prepara gli studenti a modellare in 3D il “gemello digitale”, vale a dire il modello virtuale che sarà poi arricchito con le caratteristiche derivate da sensori, algoritmi e meccaniche fisiche per renderlo il più realistico possibile e facilmente integrabile con la realtà. In questo contesto, l’intelligenza artificiale svolge un ruolo cruciale nelle analisi degli scenari, nella manutenzione e nella creazione di modelli per l’impiego degli oggetti digitali.

L’altro è il corso di AR/VR (realtà aumentata e virtuale) e Game developer che trasforma il “gemello digitale” in una realtà accessibile. Nel mondo tra realtà e pixel, il gemello digitale prende così forma e si “rende” accessibile. Questo percorso forma programmatori e sviluppatori per studiare con precisione le meccaniche che rendono l’esperienza della realtà virtuale accessibile e coinvolgente, che si tratti di un videogioco, di un visore o di un dispositivo mobile, creando un’esperienza vivida e interattiva.

Nell’area delle nuove tecnologie, si segnala anche il corso Internet of Things, che forma professionisti capaci di modellare e gestire informazioni provenienti da molteplici fonti, sensori e dispositivi; Networking e Security, per diventare esperti nella sicurezza e progettazione di reti; e Sistemista Cloud e Cybersecurity, che prepara alla progettazione, implementazione e gestione di infrastrutture cloud e ibride con un focus su cyber security.

Accanto all’area delle nuove tecnologie ITS Incom è un riferimento anche per chi vuole specializzarsi nel mondo della programmazione. In questo ambito si sottolineano anche altri corsi di grande interesse come Cloud Developer, che forma

professionisti capaci di creare ambienti digitali avanzati per gestire software in tutte le fasi del ciclo di vita; Web Developer, che fornisce competenze per sviluppare e integrare soluzioni software complesse nei processi aziendali e industriali e Data Analyst, che prepara specialisti nella gestione e analisi dei dati.

«ITS Incom permette ai ragazzi di trasformare la passione per le nuove tecnologie, il digitale e l’informatica in percorsi di crescita personale e professionale – spiega Rosaria Ramponi, direttrice di Fondazione ITS Incom -. I corsi tecnici di ITS Incom sono la scelta ideale per chi è proiettato verso il futuro e aprono le porte delle imprese più innovative».

«Secondo le ultime rilevazioni di placement, oltre l’85 % degli allievi che frequentano un corso ITS o IFTS trova un’occupazione coerente con il proprio percorso di studi, in tempi brevissimi – aggiunge Roberto Grassi, Presidente di Confindustria Varese, che da tempo sostiene ITS Incom e tutte le sue attività. È di fondamentale importanza che questi corsi post-diploma altamente professionalizzanti siano conosciuti dai ragazzi, ma anche dalle loro famiglie. Si tratta dell’anello di congiunzione tra le specifiche richieste del mondo delle imprese e quello della scuola. Non smetteremo mai di sottolineare la strategicità di questi percorsi formativi per le nostre aziende e per aiutare i nostri ragazzi e le nostre ragazze a costruirsi un futuro».

Come iscriversi ai corsi ITS Incom

Il 4 luglio 2024 sono in programma le selezioni per accedere ai corsi più innovativi della Fondazione di Busto Arsizio ma è possibile anche richiedere un colloquio individuale o partecipare agli open day che l’istituto organizza.

Per maggiori informazioni e per iscriversi alla selezione: https://itsincom.it / https://itsincom.it/selezioni-its-incom/