Disagi Notturni sull’A8 tra Castronno e Cavaria: ecco le chiusure per manutenzione e pavimentazione

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia e della pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 luglio, dalle 21 alle 5, saranno chiusi i tratti compresi tra Castronno e l’allacciamento con la Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano, e tra Cavaria e Castronno, verso Varese. Gli svincoli di Cavaria e Solbiate Arno saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese.

Per i veicoli leggeri diretti verso Milano, è necessario uscire obbligatoriamente allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Gallarate e rientrare in A8 alla stazione di Gallarate. Per i veicoli con peso superiore a 35 quintali, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, si dovrà percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate e, nel comune di Albizzate, proseguire su via XXV Aprile, via Carabelli, via Alcide De Gasperi, per poi immettersi nuovamente sulla SP341 in direzione di Gallarate e rientrare in A8 alla stazione di Gallarate.

Per chi è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, i veicoli leggeri dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Solbiate Arno, la SP26 in direzione Besnate e la SP49 verso Somma Lombardo, con ingresso sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico attraverso la stazione di Besnate. I veicoli con peso superiore a 35 quintali, invece, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, dovranno immettersi sulla SP341 verso Gallarate e, nel comune di Albizzate, immettersi su via XXV Aprile, via Carabelli, via Alcide De Gasperi, SP26 in direzione Besnate, SP49 verso Somma Lombardo, con ingresso sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico attraverso la stazione di Besnate.

Per la chiusura del tratto Cavaria-Castronno, verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cavaria, si dovrà immettersi sulla SP341 verso Albizzate-Castronno e, nel comune di Albizzate, seguire per via Alcide De Gasperi, via Carabelli, via XXV Aprile, SP341 e rientrare sulla A8 allo svincolo di Castronno.

In caso di chiusura degli svincoli di entrata, verso Milano si consiglia di utilizzare l’entrata di Gallarate, sulla A8; verso Varese l’entrata di Castronno, sulla A8; e verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce l’entrata di Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.