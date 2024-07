Due pedoni e un ciclista investiti a Busto Arsizio in tre ore

Due pedoni e un ciclista sono stati investiti in una manciata di ore a Busto Arsizio. Il primo pedone, una ragazza di 25 anni, è stato colpito da un’auto poco dopo le 8 di giovedì in via Deledda, quaranta minuti dopo è toccato ad un 34enne in via Palestro. Entrambi sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. La mattinata si è chiusa con un investimento di un ciclista attorno alle 11,40 in piazzale Bersaglieri con una donna di 68 anni che è stata trasportata in ospedale in codice verde.